Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 11 settembre

Dopo il raid israeliano su Khan Yunis, che ha provocato almeno 40 morti, l’esercito israeliano torna a colpire la Cisgiordania: nella notte, infatti, è stata bombardata la città di Tubas. Nel frattempo, i negoziatori israeliani hanno fatto sapere di aver offerto al capo di Hamas, Yahya Sinwar, un salvacondotto per uscire indenne da Gaza in cambio della liberazione dei 101 ostaggi ancora prigionieri nella Striscia. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 11 settembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 8,00 – Negoziatore israeliano: “Offerto un salvacondotto a Sinwar in cambio degli ostaggi” – Il capo negoziatore israeliano per gli ostaggi e le persone scomparse, Gal Hirsch, ha riferito a Bloomberg che Israele ha offerto al leader di Hamas Yahya Sinwar un passaggio sicuro fuori da Gaza in cambio dei 101 ostaggi ancora prigionieri. “Sono pronto a fornire un passaggio sicuro a Sinwar, alla sua famiglia, a chiunque voglia unirsi a lui. Vogliamo indietro gli ostaggi”, ha detto Hirsch. L’offerta sarebbe stata avanzata due giorni fa, ma finora da Hamas non è arrivata alcuna risposta.

Ore 7,00 – Raid dell’aviazione in Cisgiordania: 5 morti – La Mezzaluna Rossa palestinese afferma che cinque persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano nella città di Tubas, in Cisgiordania. Secondo il rapporto sarebbero rimaste ferite anche diverse persone. L’esercito ha confermato che i soldati israeliani, accompagnati da agenti dello Shin Bet, hanno lanciato un’importante operazione in due villaggi nel Nord della Cisgiordania: “Nell’ambito dell’attività antiterrorismo, poco fa un aereo dell’aviazione israeliana (Iaf) ha colpito una cellula terroristica armata nella zona di Tubas”, ha affermato in un comunicato.