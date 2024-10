Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, martedì 1 ottobre

A quasi un anno dagli attentati dello scorso 7 ottobre e dopo quasi 42mila morti e 96mila feriti nella Striscia di Gaza, il fronte si è ormai allargato al Libano: dove Israele, dopo aver ucciso il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah e decine di comandanti del gruppo armato sciita, oltre a centinaia di civili, ha avviato nella tarda serata di ieri anche un’operazione di terra nel sud del Paese arabo. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 1 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,30 – Yemen: Houthi rivendicano due attacchi contro Israele a Tel Aviv e Eilat – Il gruppo armato sciita yemeniti Houthi ha annunciato un attacco contro Tel Aviv e Eilat, in Israele. Lo ha annunciato oggi il portavoce militare del gruppo Yahya Sarea in un discorso televisivo citato dall’agenzia di stampa locale Saba, secondo cui “i droni delle forze armate yemenite hanno preso di mira con un drone un obiettivo militare del nemico israeliano nell’area occupata di Giaffa (nel distretto di Tel Aviv, ndr), nonché altri obiettivi militari nell’area di Eilat con quattro droni modello Samad 4”. Il portavoce ha precisato che queste due operazioni hanno raggiunto i loro obiettivi. Le forze armate israeliane (Idf) non hanno confermato l’annuncio di Sarea, ma la rivendicazione potrebbe essere collegata a un drone intercettato in mattinata dall’Aeronautica militare dello Stato ebraico sul Mediterraneo, decine di chilometri a ovest della costa centrale di Israele.

Ore 9,00 – Libano, Idf: “Pesanti scontri con Hezbollah. La popolazione stia lontana dal sud del fiume Litani. Raid a Beirut” – “Pesanti scontri” sono in corso tra le forze armate israeliane (Idf) e il gruppo armato sciita Hezbollah nel Libano meridionale, in particolare a sud del fiume Litani, dove le Idf hanno diramato un’allerta rivolta alla popolazione locale, invitata a tenersi lontana dall’area dei combattimenti, mentre nella notte i caccia dello Stato ebraico hanno colpito diversi depositi di armi nella capitale Beirut. Lo ha annunciato oggi sulla piattaforma social X il colonnello Avichai Adree, portavoce in lingua araba dei militari israeliani: “Sono in corso intensi combattimenti nel Libano meridionale, dove i miliziani di Hezbollah stanno usando i civili come scudi umani per portare a termine i loro attacchi”. “Per il bene della vostra sicurezza personale, vi chiediamo di evitare di spostarsi in auto verso il sud del fiume Litani (…) fino a nuovo avviso”. Intanto, nella notte, l’Idf ha compiuto diversi raid aerei nel quartiere Dahiyeh a sud di Beirut, prendendo di mira “diversi siti di Hezbollah, tra cui impianti per la produzione di armi e altre infrastrutture militari”.

Ore 8,30 – Libano: Hezbollah rivendica il lancio di razzi contro il nord di Israele – Il gruppo armato sciita libanese Hezbollah ha rivendicato un attacco contro un gruppo di soldati israeliani nella città di Avivim, nel nord dello Stato ebraico, al di là del confine di fronte al villaggio libanese di Maroun el-Ras. La rivendicazione è contenuta in un comunicato stampa diramato dal gruppo su Telegram e citato dall’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna. L’attacco è stato confermato dalle forze armate israeliane (Idf), secondo i razzi non hanno causato vittime né feriti.

Ore 8,00 – Israele, Idf: “15 razzi lanciati dal Libano” – Almeno 15 razzi sono stati lanciati questa mattina dal Libano verso il nord di Israele, senza causare vittime né feriti. Lo hanno reso noto oggi in un comunicato le forze armate israeliane (Idf), secondo cui i missili sono stati lanciati verso le località di Metula e Avivim. Secondo l’Idf, alcuni dei razzi sono stati intercettati dalla contraerea mentre altri sono precipitati in aree all’aperto.

Ore 7,30 – Gli Usa invieranno altri 336 milioni di dollari in aiuti ai palestinesi – Gli Stati Uniti hanno annunciato altri 336 milioni di dollari di aiuti umanitari per i residenti della Striscia di Gaza e della Cisgiordania, in seguito “ai combattimenti che hanno provocato oltre 1,9 milioni di sfollati tra i palestinesi e affamato oltre 2,1 milioni di persone”. Lo ha annunciato nella notte italiana l’agenzia umanitaria Usaid, secondo cui gli aiuti includeranno cibo, assistenza sanitaria, supporto psicosociale e accesso ad acqua pulita. Il totale degli aiuti stanziati dagli Stati Uniti a favore di palestinesi dallo scorso 7 ottobre ha ormai superato il miliardo di dollari.

Ore 7,00 – Siria: 3 morti e 9 feriti nei raid di Israele sul Golan e a Damasco – Almeno 3 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite nella notte in Siria a causa di una serie di raid aerei attribuiti a Israele che hanno colpito le alture del Golan e diverse località della capitale Damasco. Lo ha annunciato il ministero della Difesa siriano in un comunicato citato dall’agenzia di stampa del regime Sana, secondo cui “intorno alle 2,05 (ora locale), il nemico israeliano ha effettuato un attacco aereo con aerei da combattimento e droni dal Golan siriano occupato, prendendo di mira diversi siti a Damasco”. “Il nostro sistema di difesa aerea ha intercettato la maggior parte dei missili e dei droni nemici”, si legge nella nota, che precisa: “l’attacco ha causato la morte di tre civili, il ferimento di altri nove e ha causato ingenti danni materiali”. Tra le vittime uccise a Damasco, secondo la televisione di Stato siriana, figura anche un presentatore della tv di regime, che non ha fornito però ulteriori dettagli sull’identità del defunto.