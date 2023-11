La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 9 novembre

Continua l’incursione di terra da parte di Israele con l’esercito di Gerusalemme che sostiene che Hamas abbia perso il controllo del nord di Gaza. Nel frattempo, si continua a trattare per il rilascio degli ostaggi con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, però, che ha frenato su un cessate il fuoco, condizione richiesta da Hamas per il rilascio degli ostaggi. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 9 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 7,00 – Onu: crimini di guerra commessi sia da Hamas sia da Israele – L’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha affermato che sia Hamas che Israele hanno commesso crimini di guerra da quando è scoppiato il conflitto il mese scorso. “Le atrocità perpetrate dai gruppi armati palestinesi il 7 ottobre sono state terribili, brutali e scioccanti: sono stati crimini di guerra, così come lo è la continua detenzione di ostaggi”, ha affermato Türk. “Anche la punizione collettiva da parte di Israele dei civili palestinesi costituisce un crimine di guerra, così come l’evacuazione forzata illegale dei civili”, ha aggiunto.

Ore 6,00 – Israele: “Hamas ha perso il controllo del Nord di Gaza” – “I palestinesi stanno andando via dal nord della Striscia perché hanno capito che Hamas lì ha perso il controllo e che il sud è più sicuro”. Lo ha detto il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari aggiungendo che al sud “c’è una zona più sicura rifornita di medicine, di acqua e di cibo. Lo capiscono bene”.