Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 9 marzo

I colloqui per una tregua nella Striscia di Gaza sono ancora in stallo, mentre nel territorio costiero palestinese la guerra tra Israele e Hamas continua: secondo gli ultimi dati diffusi ieri dal ministero della Sanità di Gaza controllato da Hamas, almeno 30.878 palestinesi sono rimasti uccisi e 72.402 sono stati feriti dall’inizio delle ostilità. Intanto, per far fronte al blocco degli aiuti umanitari da parte di Israele, l’Unione europea, Cipro, gli Emirati Arabi Uniti, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno annunciato l’istituzione di un corridoio via mare per fornire assistenza alla popolazione palestinese. L’annuncio segue le dichiarazioni del presidente Usa, Joe Biden, secondo cui Washington costruirà un “molo provvisorio” a Gaza per spedire gli aiuti via mare. Tuttavia, secondo il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, la realizzazione di questo corridoio umanitario richiederà “mesi”, mentre le Nazioni Unite ribadiscono che la consegna di aiuti via mare o aerea è inefficiente e costosa e insistono sul fatto che sfruttare i valichi terrestri con la Striscia resta il modo più efficace per aiutare la popolazione palestinese. Il lancio aviotrasportato di beni essenziali a Gaza è anche pericoloso visto che, secondo i media palestinesi e israeliani, almeno 5 persone sono morte schiacciate dagli aiuti sganciati dagli Usa a causa del malfunzionamento di un paracadute.

DIRETTA

In aggiornamento