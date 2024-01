Forze israeliane uccidono 3 palestinesi in Cisgiordania, Al Jazeera: “Video shock”. Blinken in Israele: “Usa lavorano per sicurezza di Israele e uno Stato per i palestinesi”

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 8 gennaio

Continuano i bombardamenti sulla striscia di Gaza, nonostante l’annuncio dell’avvio di una terza fase, meno intensa, dell’offensiva israeliana. Nelle ultime ore i raid hanno colpito il sud e il centro di Gaza e anche i dintorni dell’ospedale di al-Aqsa di Deir al-Balah. Nel sud del Libano ieri è stato ucciso uno dei leader militari di Hezbollah. Inoltre, le forze armate dello Stato ebraico hanno reso noto di aver eliminato il responsabile di Hamas per il lancio di razzi dalla Siria. Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato in Israele, dove intende chiedere la protezione dei civili e la consegna di aiuti a Gaza. Dal 7 ottobre almeno 23.084 persone sono morte nei bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza, tra cui circa 9.600 bambini. Nell’attacco iniziale lanciato da Hamas sono morti circa 1.139 israeliani. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 9 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 8.20 – Qatar, media: delegazione di Israele al Cairo per la ripresa dei colloqui sugli ostaggi – Una delegazione di funzionari della sicurezza israeliana è arrivata al Cairo per riprendere i negoziati sul rilascio degli ostaggi tenuti da Hamas a Gaza. Lo ha reso noto il giornale qatarino con sede a Londra, al Araby al Jadeed, citato da Haaretz.

Ore 8.00 – Usa e Onu: “Aiuti umanitari a Gaza per il ritorno degli sfollati” – Il Dipartimento di Stato americano e il coordinamento dell’Onu per gli aiuti umanitari a Gaza sono per “rafforzare il meccanismo per fornire assistenza umanitaria ai civili a Gaza e facilitare l’assistenza alla parte settentrionale della Striscia per consentire il ritorno degli sfollati”. Ne hanno parlato il capo della diplomazia Usa Antony Blinken, in visita nella regione, e il nuovo coordinatore per gli aiuti umanitari e la ricostruzione nella Striscia di Gaza, Sigrid Kaag.

Ore 7.30 – Forze israeliane uccidono 3 palestinesi in Cisgiordania, Al Jazeera: “Video shock” – Pesanti scontri a Tulkarem, in Cisgiordania, dopo che tre palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane. Secondo quanto riporta Al Jazeera, un video ha ripreso un mezzo militare israeliano mentre passa sopra il corpo di uno dei palestinesi uccisi. Dal 7 ottobre, almeno 340 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania dall’esercito israeliano e dai coloni israeliani, di cui 60 nella sola Tulkarem.

Ore 7.00 – Israele: quattro soldati uccisi a Gaza – Le forze armate israeliane hanno reso noto che quattro soldati sono morti in combattimento a Gaza. Dall’inizio del conflitto sono stati uccisi 182 militari dello Stato ebraico.

Ore 6.30 – Israele: progressi sugli ostaggi o i palestinesi non torneranno nel nord di Gaza – Israele non consentirà ai palestinesi di tornare nel nord di Gaza se Hamas non accorderà il rilascio di ulteriori ostaggi. È il messaggio che Israele recapiterà al segretario di stato americano Antony Blinken, secondo quanto riportato da Axios. Anche se Israele non si oppone in via di principio a consentire ai palestinesi di tornare nel nord della Striscia, a Blinken verrà detto che questo deve avvenire nell’ambito di un nuovo accordo per il rilascio di ostaggi. “Non consentiremo ai palestinesi di tornare nelle loro case nel nord di Gaza se non ci sono progressi con il rilascio degli ostaggi”, ha messo in evidenza una fonte con Axios.

Ore 06.00 – Blinken: “Usa lavorano per sicurezza di Israele e uno Stato per i palestinesi” – “Pur se concentrati sugli obiettivi immediati, dobbiamo anche lavorare per una pace durevole e per la sicurezza. Gli Stati Uniti hanno una visione per un approccio regionale che porti una sicurezza duratura per Israele e un Stato per la popolazione palestinese”. Lo afferma su X il segretario di Stato americano Antony Blinken dopo il suo arrivo in Israele.