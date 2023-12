Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 9 dicembre

In una telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu Joe Biden ha ribadito la necessità di proteggere la popolazione a Gaza sostenendo che è “fondamentale proteggere i civili” e che “devono essere consentiti più aiuti”. Ha chiesto inoltre la creazione di corridoi umanitari per “separare la popolazione civile da Hamas” che consentano “alle persone di spostarsi in sicurezza da aree di ostilità”guerra israele hamas. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 9 dicembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 11,37 – Sirene di allarme al Sud e al Nord di Israele – Le sirene di allarme stanno risuonando nel Sud e del Nord di Israele. Lo ha fatto sapere il portavoce militare spiegando che ad essere interessato, a sud, è il kibbutz Kfar Aza (uno dei più colpiti dall’attacco di Hamas il 7 ottobre) a ridosso della Striscia. A Nord, le sirene sono scattate – secondo la stessa fonte – nel kibbutz Misgav Am, al confine con il Libano.

Ore 11,15 – Papa Francesco: “Davanti al presepe pensiamo al dramma dei bambini di Gaza” – “Mentre contempliamo Gesù, Dio fatto uomo, piccolo, povero, inerme, non possiamo non pensare al dramma che stanno vivendo gli abitanti della Terra Santa, manifestando a questi nostri fratelli e sorelle, specialmente ai bambini e ai loro genitori, la nostra vicinanza e il nostro sostegno spirituale”. Lo ha affermato Papa Francesco ricevendo oggi le comunità che hanno donato il presepe e l’albero di Natale al Vaticano.

Ore 11,00 – Il ministero della Sanità di Hamas: “A Gaza nelle ultime 24 ore 133 morti” – È di 133 morti il bilancio degli attacchi israeliani nelle ultime 24 ore su Gaza: lo ha riferito il ministero della Sanità gestito da Hamas. La maggior parte delle vittime sono state registrate nella parte centrale e meridionale della Striscia. Ieri, nell’ultimo aggiornamento, il ministero aveva parlato di 17.490 morti dal 7 ottobre

Ore 8,53 – Iran, con il veto Usa all’Onu c’è il rischio di un’”esplosione regionale” – Le conseguenze del veto Usa alla risoluzione dell’Onu su Gaza potrebbero essere quelle di “un’esplosione incontrollabile” in Medio Oriente. L’avvertimento è arrivato oggi dall’Iran. “Finché l’America sostiene i crimini del regime sionista e la continuazione della guerra c’è la possibilità di un’esplosione incontrollabile della situazione nella regione”, ha detto il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian in una conversazione telefonica con l’Onu di cui ha riferito il ministero degli esteri iraniano. Per il ministro iraniano, l'”affermazione” di Israele secondo cui è stato Hamas a violare la tregua “è completamente falsa”.

Ore 7,30 – Per Hamas il veto Usa all’Onu è una “decisione immorale e disumana” – Dura condanna di Hamas al veto degli Stati Uniti che hanno bloccato la risoluzione dlel’Onu per un cessate il fuoco immediato a Gaza. Secondo l’organizzazione islamista, ha dichiarato in una nota Izzat al-Risheq, membro dell’ufficio politico, la decisione americana è “immorale e disumana”.

Ore 5,00 – Onu: “Siamo al punto di non ritorno” – A Gaza “stiamo raggiungendo il punto di non ritorno” è la denuncia dell’Unrwa, agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, che parla di “palese disprezzo per il diritto umanitario internazionale”.

Ore 1,00 – Gaza, ucciso uno degli ostaggi – Hamas ha annunciato la morte di un ostaggio, Sahar Baruch di 24 anni, al termine di una giornata segnata dalle ricostruzioni diverse a proposito di un blitz fallito delle forze speciali israeliane. Il gruppo palestinese sostiene che alle due e mezza del mattino di venerdì una squadra israeliana che si era infiltrata in un’area di Gaza – non specificata – a bordo di un ambulanza ha tentato di assaltare un nascondiglio mentre gli aerei da guerra bombardavano con intensità, ma i carcerieri erano già stati avvertiti e l’hanno respinta.