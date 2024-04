Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 7 aprile 2024

Gli Stati Uniti sono in allerta e si stanno preparando per un significativo attacco dell’Iran la prossima settimana contro Israele. A riportarlo è stata la Cnn citando alcune sue fonti. Intanto il presidente Biden ha inviato venerdì una lettera al presidente dell’Egitto e all’emiro del Qatar chiedendo loro di fare pressione su Hamas affinché accetti un accordo sugli ostaggi che porti a un cessate il fuoco di sei settimane a Gaza, ha dichiarato un alto funzionario statunitense. Il direttore della Cia William Burns dovrebbe recarsi al Cairo a stretto giro per colloqui con il capo del Mossad israeliano e con alti funzionari del Qatar e dell’Egitto, nel tentativo di sbloccare lo stallo dei negoziati per ottenere il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza. Di seguito le ultime notizie di oggi, domenica 7 aprile 2024, sulla guerra Israele-Hamas.

DIRETTA

Ore 8,50 – Guterres: “Niente giustifica l’orrore scatenato da Hamas” – “Il 7 ottobre è un giorno di dolore per Israele e per il mondo. Niente può giustificare l’orrore scatenato da Hamas. Condanno ancora una volta l’uso della violenza sessuale, della tortura e del rapimento di civili e chiedo il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi”: lo scrive su X il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, a sei mesi dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

Ore 8,00 – Israele: “Morti 4 soldati a Gaza sud, bilancio ora a 260” – L’esercito israeliano ha annunciato la morte di 4 soldati in combattimento a Gaza, nel sud della Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare, aggiungendo che “uomini armati usciti da un tunnel in un edificio distrutto hanno aperto il fuoco contro le truppe di pattuglia lungo la rotta logistica dell’Idf a Khan Yunis”. Si tratta di Ido Baruch (21 anni), Amitai Even Shoshan (20), Ilai Zair (20) e Reef Harush (20). Il bilancio dei soldati uccisi dall’inizio dell’operazione di terra a Gaza sale ora a 260.

Ore 8,00 – Katz partito per Roma, vedrà Tajani, Crosetto e Piantedosi – Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz è partito questa mattina per Roma per una visita diplomatica. Con lui – ha fatto sapere il ministero – famiglie degli ostaggi. Katz incontrerà il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell’Interno Matteo Piantadosi e i vertici della Comunità ebraica in Italia. “Gli incontri – ha aggiunto il ministero – si concentreranno sugli sforzi per il rilascio degli ostaggi e preservare la legittimità internazionale per la continuazione della guerra a Gaza”.

Ore 3,30 – Decine di migliaia di manifestanti in piazza a Tel Aviv chiedono le dimissioni di Netanyahu – Decine di migliaia di manifestanti hanno marciato a Tel Aviv e in altre grandi città, chiedendo le dimissioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e lo svolgimento di elezioni anticipate. Gli organizzatori della manifestazione hanno affermato che “circa 100mila” persone si sono radunate in un incrocio ribattezzato “Piazza della Democrazia” dopo le contestazioni contro le riforme giudiziarie dello scorso anno. Per settimane, gli israeliani hanno espresso crescente frustrazione per la gestione della guerra da parte di Netanyahu e per il suo fallimento nel riportare a casa gli ostaggi tenuti a Gaza.

Ore 3,00 – Cnn, gli Usa si aspettano attacco imminente da Iran: “Inevitabile” – Gli Stati Uniti si aspettano un “significativo” attacco entro la prossima settimana da parte dell’Iran, con bersaglio Israele o asset americani nella regione, in risposta all’attacco israeliano a Damasco in cui sono morti importanti ufficiali iraniani. Lo riportano fonti dell’amministrazione Usa alla Cnn. Washington ritiene che l’attacco da parte dell’Iran sia “inevitabile”, una visione condivisa da Israele. Colpire direttamente Israele sarebbe uno degli scenari peggiori che l’amministrazione Biden sta prendendo in considerazione, perché potrebbe portare a una rapida escalation delle tensioni in Medio Oriente. Il rischio è quello di un allargamento del conflitto con Hamas che il presidente Usa Joe Biden sta cercando di evitare da mesi.