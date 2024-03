Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 6 marzo

I negoziati tra Israele e Hamas mediati da Egitto e Qatar al Cairo per una tregua nella Striscia di Gaza continuano nonostante siano in fase di stallo da ormai quattro giorni. Ieri, la delegazione politica di Hamas è rimasta nella capitale egiziana per proseguire i colloqui. Fonti vicine ai negoziati hanno fatto sapere che il gruppo armato palestinese ha presentato una bozza di accordo, che nei prossimi giorni sarà discussa con i rappresentanti di Israele, che ha rifiutato di inviare una delegazione all’ultimo round delle trattative. Si avvicina così il 10 marzo, giorno di inizio del Ramadan e termine ultimo fissato dallo Stato ebraico per la liberazione degli ostaggi, pena l’inizio di un’offensiva a Rafah, nel sud della Striscia, dove si sono rifugiati 1,5 milioni di sfollati. Intanto nel territorio palestinese si continua a morire: ieri il bilancio delle vittime della guerra è arrivato a 30.631 morti e 72.043 feriti. Continuano però gli scontri anche al confine tra Israele e Libano, dove Hezbollah ha lanciato un attacco contro un contingente militare israeliano di stanza nel nord dello Stato ebraico. Il ministro della Difesa di Tel Aviv, Yoav Gallant, ha fatto sapere che le tensioni avvicinano la guerra con il Libano.

