Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 6 giugno

Mentre sulla proposta di un cessate il fuoco Usa c’è un momento di stallo, così come confermato anche dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, il premier israeliano Netanyahu ha affermato che Israele è pronto per un’azione forte nel Nord. “Chi pensa che possono farci del male e che noi resteremo a guardare sta commettendo un grosso errore. Siamo preparati per un’azione molto forte nel Nord. In un modo o nell’altro ripristineremo la sicurezza nel Nord” ha dichiarato il primo ministro israeliano che deve anche fronteggiare la minaccia di Ben Gvir di far cadere il governo qualora Netanyahu non renderà noto integralmente l’accordo sulla possibile tregua con Hamas. Di seguito le ultime notizie di oggi, giovedì 6 giugno 2024, sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Notizia in aggiornamento