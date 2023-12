Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 6 dicembre

Mentre nel Sud di Gaza cresce la preoccupazione per il diffondersi di malattie causate dall’acqua contaminata, l’Oms sostiene di essere stata costretta da Israele a svuotare i magazzini dei medicinali per l’avanzare dell’offensiva di terra. Israele, però, smentisce. Intanto, secondo un’indiscrezione del Wall Street Journal, l’esercito israeliano starebbe valutando di allagare i tunnel di Hamas. Secondo l’Onu, intanto, a Gaza si rischia “uno scenario ancora più infernale”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

Ore 7,30 – L’Onu si schiera con Hastings: “Ha la nostra piena fiducia” – Il portavoce del segretario generale dell’Onu, Stephane Dujarric, ha confermato alla Cnn che Israele ha revocato il visto di Lynn Hastings, la coordinatrice della risposta umanitaria a Gaza, la settimana scorsa. Tuttavia, ha precisato il funzionario, Antonio Guterres ha “piena fiducia in lei”. “Posso soltanto ribadire la piena fiducia del segretario generale in Hastings, nel modo in cui si è comportata e nel modo in cui ha svolto il suo lavoro”, ha detto Dujarric.

Ore 7,00 – Israele ha revocato il visto al coordinatore umanitario delle Nazioni Unite – Israele ha revocato il visto al coordinatore umanitario delle Nazioni Unite, Lynn Hastings. Lo ha annunciato su X il ministro degli affari esteri israeliano, Eli Cohen. “Non rimarremo più in silenzio di fronte ai pregiudizi delle Nazioni Unite”, ha scritto in un post. In dettaglio, secondo il ministro Lynn Hastings, che è vice coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente e coordinatore residente delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, non si è pronunciata contro Hamas per gli atti commessi durante l’attacco del 7 ottobre.