Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 5 giugno

Si allontana sempre di più l’ipotesi che Israele accetti il piano di pace in tre punti proposto dagli Stati Uniti. Il presidente Usa Biden, infatti, ha dichiarato che “ci sono tutte le ragioni” per credere che il premier israeliano Benjamin Netanyahu stia prolungando la guerra a Gaza, rifiutando accordi per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, per le proprie ragioni politiche. Gli Stati Uniti, intanto, hanno annunciato un piano per una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu a sostegno della proposta di cessate il fuoco a Gaza, mentre si scalda il fronte Nord al confine con il Libano. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 5 giugno 2024, sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Notizia in aggiornamento