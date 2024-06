Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 4 giugno

Il ministro degli Esteri Sameh Shoukry ha fatto sapere che Hamas ha “accolto positivamente la proposta di cessate il fuoco a Gaza. Ora aspettiamo la risposta di Israele”. Il premier israeliano Netanyahu, dal canto suo, ha detto di essere favorevole a una tregua temporanea volta alla liberazione degli ostaggi e che Israele è pronta a “intraprendere la Fase 1 del piano, per la Fase 2 presenterà delle condizioni”. Il governo israeliano, tuttavia, è diviso sulla proposta Usa. Intanto non si fermano i raid su Gaza: almeno 22 persone sono morte in diversi bombardamenti sulla striscia effettuati nella notte tra domenica e lunedì. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 4 giugno 2024, sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

