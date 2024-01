Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 4 gennaio

Mentre in Iran ci sono state almeno due esplosioni in occasione di una manifestazione per il quarto anniversario della morte del Generale Qassem Soleimani, che hanno provocato oltre 100 morti e altrettanti feriti, Hamas e altri gruppi palestinesi che combattono contro Israele hanno usato l’ospedale al-Shifa di Gaza City come centro di comando. Lo riporta il New York Times citando fonti dell’intelligence statunitense. Nel frattempo resta altissima la tensione tra Israele e Libano dopo l’uccisione da parte del numero 2 di Hamas da parte dell’esercito israeliano avvenuta a Beirut. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 4 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 7,30 – Nove guerriglieri Hezbollah uccisi in attacchi israeliani – Un funzionario locale di Hezbollah, Hussein Yazbek, è stato ucciso insieme ad altri otto membri del gruppo negli attacchi israeliani di ieri durante gli scontri al confine con il Libano: lo riporta Al Jazeera. Ieri il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha tenuto un discorso in cui ha definito l’uccisione del numero due dell’ufficio politico di Hamas, Saleh Al-Arouri, “una palese aggressione israeliana”.

Ore 7,00 – Gaza, decine di civili uccisi nel centro-sud della Striscia – Decine di civili sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti in attacchi israeliani contro abitazioni civili nel centro-sud della Striscia di Gaza: lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Civili sono stati uccisi in un attacco aereo nella zona di Khirbat al-Adas, nella città di Rafah, nel sud di Gaza. I jet israeliani, secondo l’agenzia, hanno inoltre attaccato aree residenziali nella provincia centrale della Striscia, uccidendo e ferendo decine di persone. La Mezzaluna rossa palestinese (Prcs), intanto, ha comunicato che le forze israeliane hanno continuato nella notte a bombardare con l’artiglieria abitazioni e siti nella zona dell’ospedale Al-Amal e del quartier generale della Prcs a Khan Yunis, nel sud della Striscia.

Ore 6,00 – Teheran: “Usa e Israele responsabili dell’attentato di Kerman” – “Washington afferma che Stati Uniti e Israele non hanno avuto alcun ruolo nell’attacco terroristico a Kerman, in Iran. Veramente? La volpe annusa per prima la propria tana. Non fate errori. La responsabilità di questo crimine ricade sugli Stati Uniti e sui regimi sionisti e il terrorismo è solo uno strumento”. Lo scrive su X Mohammad Jamshidi, vice capo dello staff per gli Affari politici del presidente iraniano Ebrahim Raisi, parlando delle due esplosioni avvenute nei pressi del cimitero dove è sepolto il generale Qassem Soleimani.