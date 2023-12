La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 4 dicembre

Israele ha intensificato i raid nel sud della Striscia intorno a Khan Yunis, dove ha ordinato l’evacuazione dei civili e dove si stanno avvicinando i carri armati. Hamas ha lanciato raffiche di razzi contro diverse città dello Stato ebraico. Centinaia i palestinesi uccisi, ha denunciato Hamas. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 4 dicembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 10,00 – Erdogan: Netanyahu sarà processato per crimini di guerra per l’offensiva a Gaza – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato lunedì che il primo ministro Benjamin Netanyahu sarà processato come criminale di guerra per l’offensiva israeliana in corso nella Striscia di Gaza. In un discorso ad una riunione del comitato dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica (OIC) a Istanbul, Erdogan ha affermato che Gaza è terra palestinese e apparterrà sempre ai palestinesi.

Ore 9,00 – La Cina esprime “profonda preoccupazione per il conflitto a Gaza” – La Cina ha espresso “profonda preoccupazione” per la ripresa del conflitto nella Striscia di Gaza al termine della tregua umanitaria concordata tra Israele e Hamas. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, aggiungendo che non può essere cambiato l’obiettivo generale del cessate il fuoco e della fine della guerra. Citato da Global Times, Wang ha sottolineato che “non deve essere abbandonato l’obiettivo principale di protezione dei civili”.

Ore 7.00 – Morto a Gaza ostaggio 21enne rapito al rave nel deserto – È morto a Gaza Yonatan Samerano, 21 anni di Tel Aviv, preso in ostaggio da Hamas dopo essere stato ferito durante il massacro del festival Nova a Reim il 7 ottobre, la sua famiglia è stata informata, come riportano i media israeliani. Il giovane aveva cercato di fuggire raggiungendo il vicino kibbutz di Reim, dove un altro gruppo di terroristi lo aveva rapito.

Ore 6,00 – Israele ha esteso l’offensiva a Sud – L’esercito israeliano ha esteso l’offensiva di terra in ogni parte di Gaza, e ha ordinato più evacuazioni anche a Sud, promettendo che le operazioni non saranno “meno devastanti” di quelle nel Nord. E infatti pesanti bombardamenti hanno fatto seguito agli ordini di evacuazione e i palestinesi hanno affermato che stavano finendo i posti dove andare nel territorio al confine con Israele ed Egitto. Dopo il tramonto, si sono sentiti spari e bombardamenti nella città centrale di Deir al-Balah mentre i razzi illuminavano il cielo. Nella seconda città più grande di Gaza, Khan Younis, i droni israeliani hanno colpito tutto il giorno.