La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 30 novembre

Il sesto giorno di tregua è scaduto all’alba di oggi. Israele ha ricevuto da Hamas l’elenco degli ostaggi che saranno rilasciati nella giornata di oggi. Altri 10 ostaggi israeliani e due thailandesi sono stati liberati ieri da Hamas in cambio della scarcerazione di altri 30 detenuti palestinesi. Incontro a Doha fra Cia e Mossad: si punta a un cessate il fuoco a lungo termine. . Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 30 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 08,00 – Raggiunto accordo Israele-Hamas, tregua prosegue – “Una tregua temporanea tra Israele e Hamas è stata estesa fino al settimo giorno, hanno riferito nelle pirme ore della mattina le forze di difesa israeliane”. Lo riporta la Cnn. “Si tratta della seconda proroga della tregua iniziale di quattro giorni, che ha preso il via venerdì scorso. La tregua ha comportato il ritorno di 70 israeliani in base all’accordo. Durante la pausa, al di fuori dell’accordo, sono stati rilasciati anche tre cittadini israeliani con doppia nazionalità e 24 cittadini stranieri”, ricorda l’emittente.

Ore 07,00 – Israele: Hamas libererà oggi altre donne e bambini – Il governo israeliano ha annunciato di aver ricevuto una nuova “lista” di nomi di donne e bambini tenuti in ostaggio nella Striscia di Gaza, che saranno rilasciati nel corso della giornata di oggi in cambio di prigionieri palestinesi in base all’accordo di tregua siglata con il movimento islamista palestinese Hamas. “In conformità con i termini dell’accordo, Israele ha recentemente ricevuto una lista di nomi di donne e bambini”, ha dichiarato un comunicato stampa dell’ufficio del primo ministro, senza specificare il numero di ostaggi da rilasciare.

Ore 06,00 – Attentato a Gerusalemme, due israeliani uccisi e otto feriti – Due israeliani sono rimasti uccisi ed altri otto sono stati feriti nell’attentato avvenuto oggi a Gerusalemme. Lo ha riferito il capo della polizia cittadina, Doron Turgeman. I due attentatori, due palestinesi di Gerusalemme est, sono arrivati in automobile: sono subito scesi impugnando un fucile M-16 ed una pistola ed hanno aperto il fuoco. Turgeman ha aggiunto che sono stati uccisi dall’intervento immediato di due soldati che erano presenti sul posto e di un civile. La polizia resta in massima allerta a Gerusalemme est dove si nota grande fermento dopo la liberazione di detenuti palestinesi nel contesto della tregua con Hamas.