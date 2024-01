Le forze armate israeliane hanno ordinato agli abitanti di diversi quartieri della città di Gaza di raggiungere le ‘zone umanitarie’ nel sud della Striscia. L’Unrwa dichiara che non sarà in grado di continuare le operazioni oltre la fine di febbraio se i finanziamenti non verranno ripresi. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 30 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 10.20 – Iran: “La vita politica di Netanyahu sta finendo” – “Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta vivendo gli ultimi giorni della sua criminale vita politica”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian in un post sul suo account X. “La Casa Bianca, in quanto sostenitrice del regime israeliano nella guerra di Gaza, è ben consapevole che la fine della guerra e del genocidio a Gaza e la risoluzione dell’attuale crisi nella regione richiedono una soluzione politica”, ha aggiunto.

Ore 10.00 – Hamas promette vendetta per il blitz all’ospedale di Jenin – Hamas promette vendetta per l’uccisione di due membri di questa formazione e di uno della Jihad islamica mentre erano ricoverati nell’ospedale di Jenin, da parte di Israele. “Affermiamo che i crimini del nemico non rimarranno senza risposta”, ha dichiarato in una nota il gruppo che considera “l’esecuzione da parte dell’occupazione di 3 cittadini mediante fucilazione all’interno di un ospedale, di cui uno su un letto di malato, un vero e proprio crimine di guerra” e sottolinea che “la resistenza non sarà intimidita dagli omicidi o scoraggiata dalle i crimini del nemico codardo”.

Ore 9.30 – Borrell: “Finanziamenti Ue all’Unrwa non sono stati sospesi. Il suo ruolo è fondamentale in questo momento” – “Gli impegni di finanziamento in corso da parte dell’Ue sono stati rispettati e i finanziamenti non sono stati sospesi”. Lo scrive in una nota l’ufficio dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. “Il ruolo dell’Unrwa è vitale nelle attuali circostanze a Gaza”, si legge nella dichiarazione. “Due milioni di persone hanno un disperato bisogno degli aiuti forniti dall’Unrwa e da altre agenzie delle Nazioni Unite”. Borrell ha accolto con favore “le misure rapide e decisive adottate dall’organizzazione “alla luce di “accuse molto gravi contro un certo numero di membri del personale dell’Unrwa”, e ha affermato che “l’Ue determinerà le prossime decisioni sui finanziamenti alla luce dell’esito delle indagini”. L’Unione europea è uno dei maggiori donatori dell’Unrwa, fornendo circa un decimo dei finanziamenti dell’agenzia delle Nazioni Unite secondo i dati del 2022.

Ore 9.00 – Decine di persone uccise in bombardamenti a Rafah e Khan Yunis – Decine di persone sono rimaste uccise o ferite nelle ultime ore in bombardamenti delle forze israeliane nelle zone centrali e meridionali della Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui ci sono stati “intensi raid” a Rafah, nel sud della Striscia, contro almeno un’abitazione nel quartiere di El Geneina e bombardamenti contro “un obiettivo” nel campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale dell’enclave palestinese che nel 2007 finì sotto il controllo di Hamas. Colpite anche le zone di Batn al-Sameen e Al-Amal a Khan Yunis, sempre nel sud della Striscia. L’agenzia segnala inoltre un raid contro una moschea nella zona di Khan Yunis e nei pressi dell’ospedale Nasser della città. Sarebbero inoltre almeno 20 le persone uccise in un bombardamento contro un’abitazione nel quartiere di Al-Sabra. Secondo Wafa le vittime sarebbero civili, per lo più donne e bambini.

Ore 8.00 – Guterres (Onu) convoca i principali paesi donatori Unrwa – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha convocato per oggi un incontro con i principali paesi donatori dell’Unrwa, dopo la sospensione temporanea di 15 paesi, fra cui l’Italia, dei finanziamenti all’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi in seguito all’accusa ad almeno 12 dei suoi dipendenti di essere a vario titolo coinvolti negli attacchi di Hamas del 7 ottobre.

Ore 7.30 – Cisgiordania, tre persone uccise dagli israeliani in un ospedale – Tre persone sono state uccise dalle forze israeliane in un ospedale in Cisgiordania. Lo ha dichiarato l’Autorità nazionale palestinese. È successo all’ospedale Avicenna di Jenin. Secondo l’esercito israeliano le persone uccise erano tre “terroristi” che si erano rifugiati all’interno della struttura sanitaria. Secondo Israele “è stata neutralizzata una cellula terroristica”.

Ore 7.00 – Cnn: decine di civili uccisi in un nuovo attacco israeliano – Decine di civili sono rimasti uccisi o feriti nella città di Gaza nel corso di bombardamenti israeliani. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa e rilanciata dalla Cnn. Testimoni hanno detto che “almeno 25 civili sono morti” e altri sono rimasti feriti nell’attacco a una casa monofamiliare nel quartiere di al-Tuffah, a est di Gaza. Numerose persone, secondo il giornalista Khader Zaanoun, sono state ricoverate all’ospedale Al-Shifa. Il reporter ha raccontato alla Cnn che le forze israeliane hanno “invaso” il quartiere di Al-Rimal “da più direzioni” e che l’hanno circondato. “Le ambulanze, ha aggiunto, stanno incontrando le maggiori difficoltà negli spostamenti, dovute ai colpi di artiglieria e all’assedio delle forze israeliane”.