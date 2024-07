Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 3 luglio

Mentre proseguono i raid israeliani sulla Striscia di Gaza secondo il New York Times i generali dell’Idf, l’esercito israeliano, vorrebbero una pausa nei combattimenti. I generali ritengono che una tregua sarebbe il modo migliore per liberare i circa 120 israeliani ancora detenuti, vivi e morti, a Gaza, secondo quanto scrive il quotidiano statunitense. Il premier Benjamin Netanyahu, tuttavia, si sarebbe opposto alla richiesta dei generali perché convinto che, con un cessate il fuoco a Gaza, Hamas sopravviverebbe alla guerra. Nel frattempo, l’esercito israeliano ha dato il via a un’esercitazione in cui si simulava un’offensiva all’interno del Libano. L’esercitazione prevedeva “scenari di attacco in Libano, tra cui combattimenti in una fitta vegetazione e combattimenti in aree urbane”. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 3 luglio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,00 – Hamas ai media: “Solo due o tre persone sanno dove si trova Sinwar” – Solo due o tre persone sanno dove si trova il leader di Hamas Yahya Sinwar, secondo quanto riferito fonti del gruppo islamista al quotidiano londinese Asharq Al-Awsat. “Una cerchia molto ristretta di non più di due o tre persone al massimo sa dove si trova e soddisfa le sue varie esigenze, oltre a garantire la sua comunicazione con i leader del movimento all’interno e all’esterno” della Striscia, ha raccontato la fonte. La fonte ha poi sottolineato che mentre Israele ha tentato di assassinare “molti dei leader di primo e secondo livello” di Hamas, “Sinwar non è tra” coloro che sono stati presi di mira con successo da Israele. Stando all’articolo, il leader di Hamas non prenderebbe mai in considerazione un accordo con Israele che preveda il suo esilio dall’enclave palestinese.

Ore 8,00 – Probabile incontro tra Biden e Natanyahu a Washington entro il mese – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, incontrerà probabilmente il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, quando nelle prossime settimane sarà a Washington per pronunciare un discorso al Congresso. Lo ha indicato un funzionario della Casa Bianca al Times of Israel. “Il presidente conosce il primo ministro Netanyahu da 30 anni. Probabilmente si vedranno quando il primo ministro sarà qui durante quella settimana, ma non abbiamo nulla da annunciare in questo momento”, ha affermato il funzionario. Netanyahu interverrà al Congresso il 24 luglio.

Ore 7,00 – Almeno 7 morti in raid di Israele su Gaza – Fonti palestinesi nella Striscia citate dall’emittente araba Al Jazeera affermano che almeno sette persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in due distinti attacchi israeliani che hanno colpito ieri sera alcuni quartieri della città di Gaza. Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, sono oltre 31 le persone rimaste uccise nella giornata di ieri dai bombardamenti delle Forze di difesa israeliane (Idf) sulla Striscia. Il bilancio delle vittime nell’enclave palestinese dal 7 ottobre è di almeno 37.925 morti e 87.141 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito dal movimento islamista Hamas.