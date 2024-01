Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 3 gennaio

Mentre secondo i media locali Israele avrebbe rifiutato un accordo sugli ostaggi da parte di Hamas, l’Idf, l’esercito israeliano, ha fatto sapere di aver distrutto una roccaforte di Hamas. Intanto, la tensione è altissima dopo l’uccisione a Beirut di Saleh al-Arouri, numero due politico di Hamas. Israele non ha rivendicato ma ha riunito il gabinetto di guerra. Nel frattempo, secondo il ministero della Salute palestinese sono 22mila le vittime registrate finora nella Striscia di Gaza dall’inizio dei bombardamenti. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 3 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 7,00 – Ancora missili Houthi contro navi commerciali – I ribelli Huthi dello Yemen hanno lanciato altri due missili contro navi mercantili che viaggiavano nel Mar Rosso vicino allo stretto strategico di Bab el-Mandeb: lo ha detto l’esercito americano dopo un rapporto dell’agenzia britannica per la sicurezza marittima. United Kingdom Maritime Trade Operations aveva inizialmente segnalato esplosioni vicino a una nave mercantile in navigazione tra le coste dell’Eritrea e dello Yemen. “Il comandante non segnala danni alla nave e l’equipaggio è al momento salvo”, ha affermato in un breve messaggio l’agenzia, gestita dalla Royal Navy britannica. Il Comando centrale degli Stati Uniti ha poi affermato che i ribelli Houthi avevano lanciato due missili balistici antinave nel Mar Rosso meridionale, dove si trovavano diverse navi commerciali ma “nessuna ha riportato alcun danno”.

Ore 6,30 – Macron a Israele: evitare escalation in Libano – Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato Israele a evitare un’escalation, “in particolare in Libano”, dopo l’attacco che ha ucciso il vice leader di Hamas a Beirut. Macron, che ha parlato al telefono con il ministro israeliano e membro del gabinetto di guerra Benny Gantz, ha affermato che “è essenziale evitare qualsiasi atteggiamento di escalation” e che la Francia continuerà a trasmettere questi messaggi a tutti gli attori direttamente o indirettamente coinvolti nella zona”.

Ore 6,00 – “Israele non ha informato gli Usa del raid a Beirut” – Israele non ha informato in anticipo gli Stati Uniti del raid che ha ucciso il numero due di Hamas Saleh al-Arouri. Lo riporta l’agenzia Axios citando alcune fonti, secondo le quali l’amministrazione Biden è stata informata mentre l’attacco era già in corso.