Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 3 aprile

Dopo quasi sei mesi di guerra, il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza ha quasi raggiunto i 33 mila morti e i 75.500 feriti. Ma la violenza nel territorio costiero palestinese continua. Un raid aereo israeliano ha ucciso sette operatori umanitari della no-profit statunitense World Central Kitchen, che ha sospeso tutte le sue attività a Gaza così come l’American Near East Refugee Aid (Anera), la principale organizzazione benefica attiva nella Striscia dopo l’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e le forze armate di Tel Aviv hanno parlato di “tragica fatalità” e promesso un’inchiesta sull’accaduto, mentre il ministro degli Esteri Israel Katz ha espresso il proprio cordoglio sia alle famiglie delle vittime che ai suoi omologhi di Australia, Polonia e Regno Unito, visto che tra i morti figurano anche quattro cittadini stranieri, assicurando che una simile tragedia non si ripeterà più. Anche la Casa bianca e il segretario di Stato Usa Antony Blinken hanno chiesto a Israele “un’indagine rapida, approfondita e imparziale” per accertare i fatti. Intanto, Cina e Russia hanno condannato l’attacco aereo attribuito a Israele che ha colpito un edificio annesso al consolato dell’Iran a Damasco, in Siria, provocando 14 vittime, compresi sette miliziani del Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui il loro comandante in loco Mohammad Reza Zahedi e il suo vice Mohammad Haj Rahimi. Sia la Guida Suprema, ayatollah Ali Khamenei, che il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, hanno assicurato che risponderanno al raid israeliano.

