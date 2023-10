Guerra Israele-Hamas, le ultime notizie in diretta

Prosegue la guerra in Israele. Nella giornata di ieri, la richiesta Onu per una tregua umanitaria è stata respinta. Le Nazioni Unite accusano Israele e Hamas di crimini di guerra: “Preoccupano le punizioni collettive”. L’amministrazione Usa è “molto preoccupata” per una possibile escalation della guerra. L’operazione nei confronti di Hamas a Gaza continuerà “fino a che non saranno emessi nuovi ordini”, ha detto il ministro della difesa Yoav Gallant. E oggi? Cosa accadrà? Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, domenica 29 ottobre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 07,00 – Media, a Gaza telefoni e internet riprendono a funzionare – Le comunicazioni telefoniche e Internet a Gaza sono tornati a funzionare. Lo scrive – come riporta il sito Ynet – l’agenzia Reuters, secondo cui i media palestinesi hanno riferito che le linee telefoniche e il web nella Striscia stanno ripartendo.

Ore 06,30 – Guterres (Onu): sorpreso dalla “escalation senza precedenti a Gaza” – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che l’escalation dell’assalto militare israeliano a Gaza lo ha sorpreso anche perché sembrava che, nelle ore immediatamente precedenti, si fosse raccolto un crescente consenso internazionale sulla necessità di una pausa umanitaria.

“Negli ultimi giorni era stato incoraggiato perché sembrava esserci una crescita di consenso nella comunità internazionale sulla necessità di almeno un pausa umanitaria nei combattimenti”. “Purtroppo, invece della pausa, sono stato sorpreso da un’escalation senza precedenti dei bombardamenti e il loro impatto devastante, che compromettono gli obiettivi umanitari”. “Ribadisco il mio appello -ha detto – per un immediato cessate il fuoco umanitario”, “insieme al rilascio incondizionato degli ostaggi e alla consegna di aiuti di livello corrispondente ai drammatici bisogni della popolazione di Gaza, dove una catastrofe umanitaria si sta svolgendo davanti ai nostri occhi”.

Ore 06,00 – Esercito israeliano, oggi Egitto e Usa ampliano aiuti umanitari a Gaza – L’Egitto e gli Stati Uniti “amplieranno” oggi gli aiuti umanitari a Gaza: lo ha preannunciato il portavoce dell’esercito israeliano, Daniel Hagari, in una nota diffusa su X, l’ex Twitter. Lo aveva già detto ieri, lo ha ripetuto oggi senza dare ulteriori dettagli. Nello stesso video, Hagari è tornato a invitare gli abitanti della Striscia a spostarsi da Nord a Sud e ha accusato Hamas di sparare tra i civili di Gaza e di usarli come “scudi umani”. “I terroristi di Hamas operano all’interno e sotto gli edifici civili, proprio perché sanno che l’esercito israeliano fa distinzione tra terroristi e civili”.

Ore 05,00 – Ministero della Sanità di Hamas: “Sono più di 8mila i morti nella Striscia” – 8.000 vittime nella Striscia di Gaza dall’inizio della guerra con Israele, metà delle quali quali sono bambini. Questo l’ultimo bilancio arrivato dal ministero della Sanità di Hamas.