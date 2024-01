Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 29 gennaio

Dopo la decisione dell’Italia e di altri otto paesi di sospendere i finanziamenti all’Unrwa, il segretario generale dell’Onu lancia un appello per salvare l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi: “Garantire continuità”. Dura la risposta di Israele, dopo le accuse a 12 dipendenti sospettati di aver contribuito agli attacchi del 7 ottobre: “Non è interessato alla sicurezza degli israeliani”. Intanto continuano i bombardamenti nell’enclave palestinese e in particolare al sud, nella zona di Khan Yunis, dove è concentrati gli 1,7 milioni di sfollati nella Striscia, su una popolazione di 2,3 milioni. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 29 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 09.00 – L’Austria sospende i finanziamenti all’Unrwa – Il ministero degli Esteri austriaco ha dichiarato questa mattina che “tutti gli ulteriori pagamenti all’Unrwa (l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi) saranno temporaneamente sospesi in coordinamento con i partner internazionali”, in seguito alle accuse di un coinvolgimento di suoi impiegati nel massacro del 7 ottobre. Lo riporta il Kronen Zeitung. “Le Nazioni Unite devono mantenersi al di sopra delle critiche nell’interesse della propria credibilità”, ha sottolineato il Ministero in un comunicato. E’ necessaria è una “indagine ampia, rapida e completa. Le accuse sono scioccanti”.

Ore 08.00 – Biden: “Risponderemo all’attacco contro i militari Usa” – “Abbiamo avuto una brutta giornata ieri in Medio Oriente e risponderemo”: lo ha detto il presidente Usa Joe Biden a margine di un evento elettorale in South Carolina rispondendo ad una domanda sull’attacco in Giordania nel quale sono morti tre soldati americani. Il presidente ha quindi chiesto un minuto di silenzio alla folla riunitasi nella banquet hall di una chiesta battista.

Ore 07.00 – Iran, “estranei all’attacco contro militari Usa in Giordania” – L’Iran smentisce di essere coinvolto nell’attacco di droni costato la vita ieri a tre soldati statunitensi in Giordania. “Queste accuse – ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Nasser Kanaani, citato dall’agenzia Irna – sono mosse con un obiettivo politico volto a ribaltare la realtà della regione”.

Ore 06.00 – Papa Francesco: “A Gaza è urgente il cessate il fuoco globale” – A Gaza “è urgente un cessate il fuoco globale: non ci stiamo accorgendo, o facciamo finta di non vedere, che siamo sull’orlo dell’abisso”. Lo dice in un’intervista esclusiva a La Stampa Papa Francesco. “Adesso il conflitto si sta drammaticamente allargando – aggiunge -. C’era l’accordo di Oslo, tanto chiaro, con la soluzione dei due Stati. Finché non si applica quell’intesa, la pace vera resta lontana”. Il pontefice teme più di tutto “l’escalation militare” Però “allo stesso tempo in questo momento coltivo un po’ di speranza, perché si stanno svolgendo riunioni riservate per tentare di arrivare a un accordo”. Una tregua sarebbe già un buon risultato”. Rispetto al ruolo di mediazione della Chiesa “una figura cruciale è il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. È un grande. Si muove bene”. Invece sul fronte Ucraina, il Cardinale Zuppi, “sta attuando una costante e paziente opera diplomatica per mettere da parte le conflittualità e costruire un’atmosfera di riconciliazione”.