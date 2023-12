Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 29 dicembre

Sono trascorsi 82 giorni dagli attacchi del 7 ottobre e dall’inizio dei bombardamenti israeliani su Gaza. Almeno 50 persone sono morte negli attacchi di ieri nelle aree di Beit Lahia, Khan Yunis e al-Maghazi mentre, secondo l’Organizzazione mondiale della salute, decine di migliaia di persone stanno lasciando l’area centrale di Gaza e Khan Yunis, nel sud della striscia. Dall’inizio della risposta israeliana agli attacchi di Hamas hanno perso la vita più di 21mila palestinesi. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 29 dicembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 08,00 – Nave Usa abbatte drone lanciato da Houthi nel Mar Rosso – L’esercito americano riferisce di aver abbattuto un missile drone lanciato dagli Houthi nella zona meridionale del Mar Rosso, senza riportare feriti. Lo riporta l’emittente Al Jazeera.

Ore 07,00 – Fonti mediche Gaza, “raid su campo di Nuseirat, 20 morti” – Almeno 20 persone sono state uccise in un attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza: lo scrive l’agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita fonti mediche, come riporta Al Jazeera. Molte altre persone sono ritenute disperse.

Ore 06,00 – Iran, ‘l’attacco di Hamas a Israele indipendente da noi’ – Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian ha nuovamente affermato che l’attacco contro Israele del 7 ottobre è stata “una decisione e un’azione di Hamas completamente indipendente” dalla Repubblica islamica. Ribadendo il sostegno di Teheran per “i gruppi della resistenza che combattono contro l’arroganza globale e giocano un ruolo costruttivo per la sicurezza del Medio Oriente”, Amirabdollahian ha detto che “il regime sionista ha affrontato un collasso interno mentre gli Usa e l’Occidente hanno pienamente sostenuto le atrocità del regime a Gaza per 80 giorni”, riferisce Irna. Il ministro degli Esteri iraniano ha anche menzionato il gruppo yemenita Ansarullah, aggiungendo che “durante la recente guerra a Gaza, gli Houthi hanno creato un nuovo regime legale nel Mar Rosso, impedendo l’attraversamento alle navi che sono dirette verso i porti israeliani”.