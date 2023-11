La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 28 novembre

Fonti egiziane a Skynews Arabia: sforzi per estendere la tregua umanitaria sono vicini a raggiungere un accordo per una proroga di altri due giorni.. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 28 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

07,00 – Crosetto: “L’Italia ha avuto un ruolo nella liberazione degli ostaggi” – “Il rischio di un allargamento del conflitto c’è sempre, io sono contento in questi giorni di questa tregua e del rilascio degli ostaggi. L’Italia ha avuto una parte importante anche su questa linea. Si è fatta promotrice di un dialogo attraverso il Qatar che portasse alla liberazione degli ostaggi”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in missione all’Onu parlando della situazione fra Israele e Hamas. “Ciò che ho chiesto nella mia visita in Israele – ha aggiunto, rispondendo alle domande dei giornalisti – è che occorre che ci sia una differenza tra gli stati democratici, gli stati di diritto e le organizzazioni terroristiche anche nel combattere la guerra. Le guerre si combattono tra i professionisti delle guerre e si lasciano fuori i civili. Un conto è Hamas, che è un’organizzazione terroristica che ha come scopo la distruzione di Israele, un altro è il popolo palestinese, che ha diritto di vivere”.

Ore 06,00 – Israele riceve la lista dei 10 ostaggi che Hamas libererà oggi – Il governo israeliano ha ricevuto la lista dei dieci ostaggi in mano ad Hamas che saranno liberati oggi, martedì. Lo scrive il sito di Haaretz previsando che le famiglie sono state avvertite