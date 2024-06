Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 28 giugno

Non si fermano i raid di Israele nella Striscia di Gaza malgrado quasi nove mesi di guerra: i morti hanno ormai superato i 37.760 e i feriti sono oltre 86.400. Continua poi a complicarsi la situazione al confine con il Libano con quotidiani attacchi incrociati tra le Idf e il gruppo armato sciita Hezbollah. Tesa la situazione anche nel Mar Rosso dove i ribelli yemeniti Houthi non smettono di bersagliare le navi in transito nel Golfo di Aden e nello stretto di Bab el-Mandeb. Tutto questo mentre in Iran si vota per le presidenziali dopo la morte del capo dello stato Ebrahim Raisi, scomparso lo scorso 19 maggio in un incidente in elicottero. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 28 giugno 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 11,00 – Mar Rosso: segnalato un “incidente” a un mercantile al largo dello Yemen – Una nave mercantile in transito nel Mar Rosso è stata coinvolta in un incidente mentre navigava al largo delle coste dello Yemen. Lo riporta l’agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto), a cui è stato segnalato il fatto avvenuto a 150 miglia nautiche (quasi 278 chilometri) a nord-ovest del porto di Hodeidah controllato dai ribelli sciiti filo-iraniani Houthi. L’agenzia non fornisce ulteriori dettagli.

Ore 10,30 – Gaza, al-Jazeera: “Almeno 11 morti e 40 feriti in un raid dell’Idf vicino Rafah” – Almeno 11 persone sono rimaste uccise e 40 sono state ferite in un raid compiuto dalle forze armate israeliane sul campo per sfollati di al-Mawasi, nei pressi della città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’emittente al-Jazeera che cita fonti mediche locali.

Ore 10,00 – Gaza, Idf conferma: “Operazioni in corso a Gaza City” – Le forze armate israeliane (Idf) hanno confermato l’avvio di una nuova operazione militare mirata nel quartiere di Shejaiya a Gaza City. Secondo una nota diramata stamattina dall’Idf, la 98esima divisione dell’esercito ha cominciato ieri le operazioni dopo aver ricevuto informazioni dall’intelligence sulla presenza di agenti e strutture di Hamas nell’area. La Settima Brigata corazzata della divisione, secondo i militari, è penetrata nell’area di Shejaiya durante la giornata di ieri e nella notte, mentre la Brigata paracadutisti ha iniziato a effettuare una serie di raid nella zona. “Decine di siti di Hamas sono stati colpiti dal cielo mentre le forze di terra avanzavano”, afferma l’esercito, secondo cui altri attacchi separati e “significativi” ha colpito anche il nord di Gaza, dove l’Idf afferma di aver ucciso “decine di terroristi” asserragliati in una scuola e in altre strutture dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Nella notte poi, secondo i militari, un raid aereo ha ucciso un miliziano di Hamas in un edificio a Deir al Balah, nel centro di Gaza, all’interno di quella che Israele aveva dichiarato “zona umanitaria”. “Il terrorista operava dall’interno dell’area umanitaria, che l’organizzazione utilizza come scudo per le sue attività terroristiche”, si legge nella nota dell’Idf. Prima dell’attacco, prosegue il comunicato, i militari hanno invitato la popolazione civile a evacuare l’area. L’Idf, conclude la nota, ha utilizzato mezzi di sorveglianza aerea, munizioni di precisione e altri strumenti per contenere i danni ai civili palestinesi.

Ore 9,30 – Gaza, media: “11 morti negli ultimi raid dell’Idf” – Almeno 11 persone sono rimaste uccise nelle ultime ore nella Striscia di Gaza a causa dei bombardamenti israeliani. Lo ha confermato oggi all’emittente al-Jazeera il coordinatore degli ospedali da campo del territorio costiero palestinese, Marwan Al-Hams, secondo cui si contano anche decine di feriti a seguito dei raid delle forze armate di Israele (Idf). Tra le vittime, secondo al-Jazeera, figurano anche tre paramedici della protezione civile locale, rimasti uccisi nella notte mentre erano in servizio durante un raid di Israele contro il campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia.

Ore 9,00 – Libano, Idf: “Bombardati siti di Hezbollah nel sud del Paese” – L’Aeronautica militare israeliana ha bombardato nella notte diversi siti legati al gruppo armato sciita Hezbollah nel sud del Libano. Lo hanno riferito sui social le forze armate di Israele (Idf), che hanno pubblicato i filmati dei raid compiuti nelle località libanesi di Khiam e Odaisseh. Intanto, secondo l’emittente libanese Al Manar vicina al gruppo armato sciita, in mattinata anche l’artiglieria israeliana ha colpito le zone di Khiam e Kfarkela nel sud del Paese arabo.

Ore 8,30 – Gaza, Idf: “Ucciso un soldato in azione” – Le forze armate israeliane (Idf) hanno confermato la morte di un soldato ucciso in azione nel sud della Striscia di Gaza. Secondo una nota diramata stamattina dai militari, la vittima è il sergente Eyal Shynes, 19 anni, originario del Kibbutz Afik, in servizio presso il 931esimo battaglione della Brigata Nahal.

Ore 8,00 – Usa, media: “La Casa bianca invita i ministri degli Esteri di Israele e di alcuni Paesi arabi al summit Nato di Washington” – Gli Stati Uniti hanno invitano i ministri degli Esteri di Israele e di alcuni Paesi arabi al prossimo vertice della Nato, che si terrà dal 9 all’11 luglio a Washington D.C. L’indiscrezione è stata pubblicata oggi dal quotidiano britannico Financial Times, secondo cui tra gli invitati figurano i capi della diplomazia di Egitto, Giordania, Qatar, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Bahrein.

Ore 7,30 – Iran: aperti i seggi per le elezioni presidenziali – I seggi per elezioni presidenziali in Iran si sono aperti oggi alle 8,00 ora locale (le 6,30 in Italia). Quattro candidati – tre conservatori e un riformista – sono in corsa per sostituire il defunto presidente Ebrahim Raisi, scomparso lo scorso 19 maggio in un incidente in elicottero. Tra i candidati conservatori figurano il presidente del Parlamento Mohammad-Bagher Ghalibaf, l’ex negoziatore dell’accordo internazionale sul nucleare iraniano Said Jalili e il religioso Mostafa Pourmohammadi, che sfidano il deputato riformista Massoud Pezeshkian, capace secondo i sondaggi di arrivare anche al ballottaggio. “L’orgoglio e l’onore dell’Iran dipendono dalla presenza del popolo”, ha detto oggi la Guida Suprema della Rivoluzione, l’ayatollah Ali Khamenei invitando gli elettori a recarsi alle urne. “Spero che gli iraniani partecipino a questo grande diritto”.

Ore 7,00 – Israele: il gabinetto di sicurezza legalizza 5 colonie illegali in Cisgiordania – Il gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha legalizzato nella notte cinque avamposti costruiti illegamente nella Cisgiordania occupata dai coloni e ha imposto ulteriori sanzioni all’Autorità nazionale palestinese (Anp). Lo ha annunciato nella notte il ministro delle Finanze israeliano e leader del partito di estrema destra Religious Zionism, Bezalel Smotrich. I cinque insediamenti citati sono Evyatar, Givat Assaf, Sde Efraim, Heletz e Adorayim. Questa mossa, secondo diversi media israeliani, permetterà al Consiglio superiore di pianificazione per la Giudea e la Samaria – un organismo che supervisiona gli insediamenti nei Territori palestinesi occupati – di promuovere la costruzione di migliaia di nuove case per i coloni israeliani in Cisgiordania. Il gabinetto di sicurezza ha approvato anche una serie di restrizioni alla attività edilizie nell’area B della Cisgiordania, che si trova sotto l’amministrazione dell’Anp. “Mi congratulo con il mio amico Smotrich per aver guidato l’iniziativa, che ho avuto l’onore di co-firmare e alla cui preparazione ho preso parte”, ha twittato nella notte il ministro per gli Insediamenti e i Progetti Nazionali e membro del partito Religious Zionism. Orit Strock. “Abbiamo smesso di porgere l’altra guancia”, ha aggiunto. “Anche noi sappiamo come imporre sanzioni ed esigere prezzi dolorosi. Ogni tentativo di indebolirci non farà altro che rafforzare la nostra presa sulla nostra terra”. Anche Yossi Dagan, capo del Consiglio regionale di Samaria, ha festeggiato il provvedimento definendolo una “decisione sionista e un forte messaggio di vittoria”. “I nuovi insediamenti completeranno una serie di insediamenti nella regione”, ha affermato invece Yaron Rosenthal, presidente del Consiglio regionale di Gush Etzion. Da parte sua poi, Israel Gantz, capo del Consiglio regionale di Binyamin, ha definito la mossa del governo una misura “che rafforza lo Stato di Israele”. Al contrario, l’associazione israeliana Peace Now ritiene ha definito “folle” il provvedimento e ha sottolineato il rischio di danneggiare così ulteriormente le relazioni tra Israele e gli Stati Uniti. “Invece di preoccuparsi dei residenti abbandonati del sud e del nord, il governo dei coloni dà un premio ai criminali al culmine della guerra per soddisfare Smotrich, che sta crollando nei sondaggi”, si legge in una nota del gruppo pacifista facendo riferimento alle ultime rilevazioni, secondo cui in caso di voto il partito del ministro delle Finanze non riuscirebbe a entrare alla Knesset. “Si tratta di un governo illegittimo che ha perso la fiducia del popolo molto tempo fa ed è gestito da una minoranza messianica ed estremista che deve uscire dalle nostre vite”, conclude Peace Now.