Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 28 gennaio

Dopo il no della Corte dell’Aia alla richiesta di archiviare le accuse di genocidio, Israele punta a rimuovere l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi da Gaza. Secondo il ministro degli Esteri Israel Katz, Israele cercherà di impedire all’Unrwa di operare nella Striscia dopo la guerra, alla luce delle accuse di coinvolgimento nell’attacco di Hamas del 7 ottobre rivolte dallo Stato ebraico nei confronti di 12 dipendenti dell’agenzia, poi rimossi. Intanto continuano i bombardamenti nell’enclave palestinese e in particolare al sud, nella zona di Khan Yunis. Secondo Medici senza frontiere l’ospedale Nasser, diventato il principale della Striscia è al collasso, rischiando di lasciare i palestinesi senza alternative per le cure. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, domenica 28 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA