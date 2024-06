Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 27 giugno

A quasi nove mesi dagli attentati di Hamas e della Jihad Islamica in Israele, prosegue la guerra scatenata da Tel Aviv nella Striscia di Gaza. Le prospettive di tregua sono attualmente in fase di stallo mentre nel territorio costiero palestinese si continua a morire: secondo il ministero della Salute controllato da Hamas le vittime dall’inizio del conflitto sono oltre 37.700 e più di 86.300 i feriti mentre l’Idf ha fatto sapere di aver compiuto oltre 100 raid aerei soltanto nell’ultima settimana. La situazione si complica sempre di più anche al confine nord con il Libano, dove aumentano i rischi di una guerra aperta tra lo Stato ebraico e il gruppo armato sciita Hezbollah. Tel Aviv continua a bombardare obiettivi del gruppo oltre confine mentre Hezbollah non smette di rispondere a suon di razzi. Svizzera, Canada e Kuwait hanno consigliato ai propri cittadini di lasciare il Paese dei Cedri mentre il ministro degli Esteri libanese Abdallah Rashid Bouhabib è impegnato in un tour diplomatico in Europa e Usa per evitare il conflitto. Anche il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin si è recato in visita a Beirut per promuovere la pace. Intanto però il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha assistito alle manovre dell’Idf al confine con il Libano e ha promesso un’altra “vittoria” anche contro Hezbollah. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è schierato con il Paese arabo e ha accusato: “L’Occidente appoggia dietro le quinte lo Stato ebraico”. Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz gli ha risposto su X: “Criminale di guerra, vergogna!”. Di seguito le ultime notizie di oggi, giovedì 27 giugno 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

