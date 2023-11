La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 27 novembre

Tredici ostaggi israeliani sono stati liberati assieme a quattro cittadini thailandesi dopo ore di incertezza e di angoscia per i parenti in attesa. In contemporanea è cominciata anche la liberazione dei 39 detenuti palestinesi dal carcere di Ofer.. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 27 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 07,00 – “Denutriti e costretti a dormire sulle sedie”, i racconti degli ostaggi liberati – Dettagli sulle condizioni di prigionia degli ostaggi rilasciati a Gaza stanno emergendo attraverso le storie raccontate dai loro familiari. “Venivano nutriti in modo irregolare e perdevano peso, dormivano su sedie accostate”. Altri parenti raccontano che i loro cari recentemente liberati si stanno adattando alla luce solare dopo aver trascorso così tanto tempo sottoterra. Lo riferisce l’Associated Press

Ore 06,00 – Elon Musk a Gerusalemme per incontrare Herzog – Il patron di X, Elon Musk, sarà oggi a Gerusalemme per discutere della lotta all’antisemitismo online con il presidente israeliano, Isaac Herzog. Durante l’incontro, previsto per il pomeriggio, Herzog sarà accompagnato da “rappresentanti delle famiglie degli ostaggi detenuti da Hamas” e “sottolineerà la necessità di agire per combattere il crescente antisemitismo online”. La scorsa settimana il miliardario americano è stato accusato di aver “abiettamente promosso l’odio antisemita e razzista” in uno dei suoi post sul social. La stampa israeliana ha riferito che Musk potrebbe incontrare anche Netanyahu durante la sua permanenza a Gerusalemme, ma la notizia non è stata confermata dagli uffici del primo Ministro israeliano.