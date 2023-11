Hamas rilascia anche un cittadino russo: “Apprezziamo la posizione di Mosca". Israele: un ostaggio portato in ospedale in gravi condizioni

La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 25 novembre

A Gaza la tregua è al terzo giorno: Hamas ha consegnato altri 17 ostaggi, 13 dei quali israeliani, mentre Israele si prepara a rilasciare 39 detenuti palestinesi. Il presidente americano Joe Biden ha ventilato l’ipotesi sull’estensione della tregua. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, domenica 26 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 19.30 – Israele, rilasciati altri 39 detenuti palestinesi – Le autorità carcerarie israeliane hanno confermato che sono stati rilasciati altri 39 palestinesi, in base alla tregua concordata tra Israele e Hamas.

Ore 18.20 – Biden: “Il mio obiettivo è che la pausa continui anche oltre domani” – Il presidente americano Joe Biden, ha confermato la volontà di far sì che la pausa nei combattimenti sia estesa oltre alla giornata di domani.

Ore 18.00 – Idf, un ostaggio portato in ospedale in gravi condizioni – Uno degli ostaggi israeliani liberati oggi da Hamas è stata trasportata in elicottero in ospedale “in gravi condizioni”. Lo ha fatto sapere l’esercito israeliano. Secondo i media locali, si tratta di Alma Avraham, di 84 anni.

Ore 17.20 – Liberata anche la israelo-statunitense 4 anni Abigail Idan – Tra gli ostaggi rilasciati oggi anche anche la piccola Abigail Idan, di 4 anni. È l’unica bambina e la statunitense più giovane tra gli ostaggi di Hamas. Ha compiuto 4 anni venerdì, in prigionia. Avigial è stata rapita il 7 ottobre dal kibbut di Kfar Aza, in cui hanno perso la vita i genitori. Suo fratello e sua sorella si sono nascosti in un armadio per 14 ore e al momento si trovano con altri membri della famiglia.

Ore 17.00 – Netanyahu a Gaza: “Andiamo fino in fondo, fino alla vittoria” – “Noi andiamo fino in fondo, fino alla vittoria”: lo ha affermato oggi il premier Benyamin Netanyahu durante un sopralluogo fra le forze armate schierate nel nord della striscia di Gaza. “Niente ci fermerà. Siamo convinti di avere la forza, la potenza, la volontà e la determinazione per raggiungere tutti gli obiettivi della guerra, e così faremo”. Gli obiettivi, ha ribadito, sono “la distruzione di Hamas, il recupero di tutti i rapiti e la garanzia che Gaza non possa più rappresentare una minaccia per Israele”.

Ore 16.50 – Esercito israeliano: “Rilasciati 14 israeliani, 3 stranieri” – Secondo l’esercito israeliano Hamas ha consegnato alla Croce rossa 14 cittadini israeliani e 3 stranieri.

Ore 16.40 – Media: “Hamas consegna ostaggi alla Croce Rossa” – Diciotto ostaggi sono stati consegnati da Hamas alla Croce Rossa: 14 sarebbero sono israeliani, tra cui 9 bambini, e 4 thailandesi. Lo riferisce la tv israeliana Canale 13. Un alto funzionario israeliano ha dichiarato ai media locali, tra cui Jerusalem Post e N12, che “non è previsto alcun ritardo oggi nel rilascio del terzo gruppo di rapiti”. Secondo media locali, oltre ai 13 israeliani oggi saranno rilasciati anche 5 cittadini di altri paesi.

Ore 15.30 – Hamas rilascia un ostaggio russo: “Apprezziamo la posizione di Mosca” – Hamas ha annunciato il rilascio di un ostaggio con cittadinanza russa “in risposta agli sforzi del presidente russo Vladimir Putin e come segno di apprezzamento della posizione russa a sostegno della causa palestinese”. L’ostaggio è stato consegnato alla Croce Rossa.

Ore 15.00 – Egitto: ricevuti nomi dei 13 ostaggi israeliani e 39 detenuti palestinesi da rilasciare – L’Egitto ha dichiarato di aver ricevuto i nomi dei 13 ostaggi israeliani e 39 detenuti palestinesi che saranno rilasciati oggi. “La tregua sta procedendo senza ostacoli”, hanno dichiarato in una nota i servizi di intelligence egiziani, aggiungendo che nella giornata di oggi sono arrivati dall’Egitto 120 carichi di aiuti, inclusi due camion di carburante e due di gas per cucinare.

Ore 14.30 – Sequestrata al largo dello Yemen una petroliera legata a Israele – La “Central Park”, una petroliera legata a Israele, è stata attaccata e sequestrata da un gruppo al momento ignoto al largo della costa di Aden, nello Yemen. Lo riferisce la società di sicurezza privata Ambrey. La nave è gestita e posseduta da Zodiac Maritime, una compagnia fondata da magnati israeliani e attualmente presieduta da Eyal Ofer.

Ore 11.30 – Croce rossa, “il rilascio di ostaggi oggi non è sicuro” – L’alto funzionario della Croce Rossa Pascal Hundt ha dichiarato alla rete britannica Sky News che non è sicuro che oggi verranno rilasciati altri ostaggi, come riferiscono i media israeliani.

Ore 11.00 – Hamas rilascerà 13 ostaggi oggi, anche cittadini Usa – Sono 13 gli ostaggi che verranno rilasciati oggi da Hamas, secondo la lista che i miliziani hanno consegnato alle autorità israeliane. Lo scrive il sito di Ynet citando funzionari israeliani, aggiungendo che nell’elenco sono contenuti anche nomi di cittadini americani. Tra gli ostaggi che verranno rilasciati c’è Abigail Mor Idan, una bambina di tre anni rimasta orfana dopo l’assalto di Hamas lo scorso 7 ottobre. Secondo le fonti citate da Ynet, nel rilascio di oggi Hamas non violerà l’accordo raggiunto con Israele, ovvero non separerà i familiari come ha fatto ieri quando ha liberato una ragazza di 13 anni, ma non la madre. La maggior parte di coloro che saranno rilasciati oggi provengono da una stessa comunità, come è successo anche il primo giorno della tregua con gli ostaggi del kibbutz di Nir-Oz e ieri con quelli del kibbutz Beeri.

Ore 10.00 – Blinken sarà in Israele la prossima settimana – Il segretario di Stato americano Antony Blinken è atteso in Israele questa settimana. Lo riporta Haaretz. Sarà la quarta visita di Blinken in Israele nel giro di un mese e mezzo, dall’inizio della guerra.

Ore 09.00 – Delegazione Qatar a Gaza, prima volta da inizio guerra – Una delegazione del Qatar è arrivata questa mattina nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah con l’Egitto. E’ la prima volta, dall’inizio della guerra tra Hamas e Israele e dall’entrata in vigore della tregua, che funzionari del Qatar entrano nell’enclave palestinese. Della delegazione fanno parte Luluwa Al Khater, viceministro degli Affari esteri del Qatar, e il vice dell’ambasciatore Al-Amadi, Khaled Al-Hardan.

Ore 08.00 – Trump: “No rispetto per Usa, Hamas non ha rilasciato ostaggi americani” – “Qualcuno ha notato che Hamas ha liberato persone da altri Paesi ma, finora, non ha restituito nemmeno un ostaggio americano?”. Lo ha scritto l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla sua piattaforma di social media Truth Social, puntando il dito sull’attuale inquilino della Casa Bianca Joe Biden. ”C’è solo una ragione per questo, nessun rispetto per il nostro Paese e la nostra leadership. Questo è un periodo molto triste e oscuro per l’America!”, ha aggiunto Trump.

Ore 07.00 – Israele riceve lista ostaggi che saranno rilasciati oggi – Israele ha ricevuto la terza lista degli ostaggi che dovrebbero essere rilasciati oggi, 26 novembre 2023, nel terzo giorno di tregua della guerra contro Hamas. Lo ha detto al Times of Israel un funzionario a ben informato a condizione di anonimato. L’ufficio del primo ministro afferma che Israele ha informato le famiglie i cui cari figurano sulla lista consegnata dal Qatar, che ha mediato tra Israele e Hamas. Sarà il terzo giorno di una tregua di quattro giorni. Il Qatar ha detto di sperare che la tregua possa essere ulteriormente estesa con il rilascio di altri rapiti.