Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 26 dicembre

È stato un Natale insanguinato quello nella Striscia di Gaza, dopo che un attacco israeliano sul campo profughi di Al-Maghazi ha provocato oltre 100 morti, tra cui molti bambini. “E’ stato l’attacco aereo più letale dall’inizio dell’operazione di terra nell’enclave”, ha detto il portavoce del ministero della Sanità di Gaza. L’Egitto aveva proposto un piano in tre fasi per la fine del conflitto, che è stato respinto da Hamas e Jihad Islamica. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 26 dicembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 10.00 – Hamas-Anp contro Netanyahu, vuole cancellare palestinesi – L’Autorità nazionale palestinese (Anp) e Hamas hanno respinto le dichiarazioni del premier israeliani Benjamin Netanyahu, che secondo alcuni media locali ha detto ieri in una riunione del suo partito Likud di essere pronto a incoraggiare la migrazione volontaria dei palestinesi dalla Striscia di Gaza. Lo riporta l’emittente araba Al Jazeera. Il Ministero degli Esteri dell’Anp ha affermato che è necessaria una “posizione internazionale coraggiosa per fermare immediatamente l’aggressione contro la Striscia e il crimine di pulizia etnica e di sfollamento prima che sia troppo tardi”. Il movimento islamista palestinese ha detto invece che non permetterà a Israele “di approvare alcun piano che cancelli o allontani il popolo dalla sua terra e dai suoi luoghi santi”.

Ore 9.00 – Al Jazeera: notte di raid su Gaza, scontri in Cisgiordania – Ci sono stati pesanti bombardamenti israeliani nella notte nella striscia di Gaza. Lo riferisce l’emittente al-Jazeera, secondo cui ci sono state incursioni nel campo profughi di al-Maghazi e vicino a Bureij e Nuseirat, nel centro dell’enclave, e a Rafah e Khan Younis, nel Sud. I media palestinesi riferiscono anche di pesanti scontri con le forze israeliane nel campo di Nur Shams a Tulkarem, in Cisgiordania, nella città di Tammun e nel campo di Aida a Betlemme.

Ore 8.30 – Netanyahu: “Sicurezza nella Striscia di Gaza sarà responsabilità di Israele” – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele rimarrà responsabile della sicurezza nella striscia di Gaza nel “prossimo futuro”. “L’aspettativa che l’Autorità palestinese smilitarizzi Gaza è un sogno irrealizzabile”, ha scritto Netanyahu nel suo editoriale sul Wall Street Journal spiegando che “per il prossimo futuro Israele dovrà mantenere la massima responsabilità in materia di sicurezza a Gaza”. Netanyahu ha anche difeso l’operazione militare del suo Paese riguardo alle vittime civili nella striscia – che secondo i funzionari sanitari locali sono oltre 20mila – scrivendo che Israele distribuisce volantini e invia messaggi di testo per avvisare degli attacchi. Hamas si posiziona deliberatamente in aree civili, secondo il premier israeliano.

Ore 8.00 – Iran: “Israele cominci il conto alla rovescia” – Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha minacciato Israele dopo l’assassinio del generale dei Guardiani della rivoluzione Razi Mousavi in Siria scrivendo su X che il governo dello Stato ebraico dovrebbe iniziare “il conto alla rovescia”, alludendo chiaramente a una ritorsione da parte di Teheran. Lo riporta Haaretz.

Ore 7.00 – Hamas, torna a farsi sentire il leader militare Sinwar: “Non ci arrenderemo” – È riapparso Yahya Sinwar, il leader di Hamas a Gaza. Nel suo primo messaggio dal 7 ottobre, l’uomo che è considerato la mente dell’attacco a Israele ha detto che il gruppo islamista non si arrenderà. “È una battaglia feroce, violenta e senza precedenti contro Israele”, ha detto Sinwar, che secondo Israele si nasconde nei tunnel sotterranei nell’area di Khan Younis, dove ora si concentra gran parte dei combattimenti. “Le Brigate Al Qassam (braccio armato di Hamas) distruggeranno l’esercito di occupazione, sono sul punto di schiacciarlo e non si sottometteranno alle condizioni dell’occupazione”. Sinwar è il numero due di Hamas, ma si comporta come leader de facto, visto che controlla le operazioni politiche e militari all’interno dellasStriscia. Il capo dell’ufficio politico del movimento, Ismail Haniyeh, vive invece in esilio in Qatar.