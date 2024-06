Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 25 giugno

Mentre non si arrestano i raid israeliani sulla Striscia di Gaza, il capo della Politica estera europea, Josep Borrell, lancia l’allarme sul possibile allargamento del conflitto in tutto il Medio Oriente. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sempre più criticato dai cittadini israeliani che continuano a scendere in piazza per chiedere elezioni anticipate e la liberazione degli ostaggi, ha dichiarato che i combattimenti a Rafah sono “quasi finiti”. Nel frattempo, secondo quanto riferisce il ministero della Salute palestinese le vittime dall’inizio della guerra sono 37.626, mentre sono 86.098 le persone rimaste ferite dall’inizio del conflitto. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 25 giugno 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,30 – Afp: “La nostra redazione a Gaza fu colpita da un carro armato israeliano” – La redazione di Afp a Gaza, gravemente danneggiata il 2 novembre 2023, fu probabilmente colpita dai proiettili di artiglieria sparato da un carro armato israeliano. È quanto emerge da un’inchiesta internazionale pubblicata oggi dall’agenzia di stampa francese in collaborazione con altre tredici testate, tra cui Guardian, Der Spiegel e Le Monde. Una cinquantina di giornalisti hanno indagato per quattro mesi sotto l’egida di Forbidden Stories, una rete internazionale di cronisti specializzati, sul raid che devastò l’ufficio di Afp, fortunatamente senza causare vittime.

Ore 9,00 – Gaza, media: “Uccisa una delle sorelle del capo di Hamas in un raid dell’Idf” – Una delle sorelle del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, è rimasta uccisa in un attacco aereo condotto dalle forze armate di Israele (Idf) nel campo di Shati, a Gaza City. Lo riportano diversi media sia palestinesi che in Israele, secondo cui nel raid sarebbero rimaste uccise anche altre 13 persone. La notizia non è stata ancora confermata da Hamas e non è nemmeno chiaro quale delle sorelle di Haniyeh sia rimasta uccisa nell’attacco aereo. All’inizio dell’anno, la polizia israeliana aveva arrestato un’altra delle sorelle di Haniyeh, una cittadina israeliana che vive a Tel Sheva. Altre due sorelle del leader di Hamas vivono proprio nella cittadina del sud di Israele, dove sono sposate con cittadini arabi israeliani. Due di loro risultano attualmente vedove ed entrambe sono state condannate a otto mesi di carcere con sospensione della pena per aver attraversato illegalmente il confine con la Striscia nel 2015. Nello stesso anno, Israele ha negato la richiesta presentata da Haniyeh di permettere alle sue sorelle di partecipare al matrimonio di suo figlio a Gaza. Ad aprile invece, il gruppo palestinese aveva denunciato l’uccisione di tre figli e quattro nipoti di Haniyeh da parte delle Idf. All’epoca, il capo politico di Hamas residente in Qatar disse ad al-Jazeera: “Ringrazio Dio per averci concesso l’onore del loro martirio”.

Ore 8,30 – Hamas: “Ostaggi russi saranno liberati solo se ci sarà una tregua” – Due ostaggi israeliani di nazionalità russa, Alex Lobanov e Alexander (Sasha) Trufanov, attualmente trattenuti contro la propria volontà nella Striscia di Gaza, saranno liberati soltanto una volta concordato un accordo di cessate il fuoco nel territorio costiero palestinese. Lo ha dichiarato oggi ai media russi l’esponente di Hamas, Moussa Abu Marzouk.