Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 24 giugno

I media palestinesi riferiscono che almeno 8 persone sono rimaste uccise in un raid israeliano contro una scuola vicino a Gaza City utilizzata per distribuire aiuti. Secondo l’esercito israeliano il sito in realtà veniva usato da militanti di Hamas e della Jihad islamica. Ieri, invece, 42 palestinesi sono morti nel raid dell’esercito israeliano sul campo profughi di Shati e nel sobborgo di Tuffah, a Gaza City, nel centro della Striscia. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 24 giugno 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,00 – Borrell: “La guerra in Medio Oriente sta per espandersi” – Il capo della Politica estera europea, Josep Borrell, ha dichiarato che il Medio Oriente è sul punto di vedere il conflitto espandersi in Libano pochi giorni dopo che Hezbollah, sostenuto dall’Iran, ha minacciato Cipro, membro dell’Ue. “Il rischio che questa guerra colpisca il Sud del Libano e si diffonda è ogni giorno più grande”, ha detto Borrell ai giornalisti prima dell’incontro dei ministri degli Esteri in Lussemburgo. “Siamo alla vigilia dell’espansione della guerra.”

Ore 8,00 – I manifestanti anti-Netanyahu bloccano il traffico sull’autostrada 2 vicino a Tel Aviv – I manifestanti antigovernativi in Israele hanno bloccato questa mattina il traffico sull’autostrada 2, vicino a Tel Aviv, come parte di una protesta finalizzata a chiedere le dimissioni del primo ministro Benjamin Netanyahu. Lo scrive il Times of Israel aggiungendo che i manifestanti hanno chiesto che giovedì si arrivi a uno sciopero generale in tutta Israele in modo da esercitare maggiore pressione sul governo. “Mentre gli ostaggi vengono abbandonati a Gaza, il Nord sta bruciando e un’altra guerra minaccia di scoppiare, il governo sta trascurando tutte le nostre vite”, hanno detto i manifestanti in una nota. “Questa è una situazione di emergenza. E’ chiaro che Netanyahu non è né adatto, né degno” a guidare il Paese, aggiungono.

Ore 7,00 – Israele: “Colpiti obiettivi Hezbollah nel sud del Libano” – L’esercito israeliano ha effettuato diversi raid la notte scorsa su “obiettivi terroristici di Hezbollah nel Libano meridionale, inclusa una struttura militare di Hezbollah nell’area di Aitaroun, nonché siti di infrastrutture operative e terroristiche nelle aree di Kfarkela e Khiam”. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. La stessa fonte ha poi detto che “in seguito ad un attacco con proiettili anticarro nella zona di Metulla la scorsa notte due riservisti dell’Idf, membri della squadra di sicurezza, sono rimasti feriti in modo lieve e grave”.