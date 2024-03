Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 23 marzo

Il bilancio delle vittime della guerra in corso dal 7 ottobre nella Striscia di Gaza ha ormai superato i 32 mila morti e i 74 mila feriti ma non si vedono ancora spiragli di pace. Prosegue l’assedio delle Idf dell’ospedale Shifa di Gaza City, che ha già provocato centinaia di morti. Intanto il Consiglio di Sicurezza dell’Onu, con il veto di Russia e Cina, ha bocciato una bozza di risoluzione Usa che chiedeva un “immediato cessate il fuoco”. Il premier israeliano poi, che ieri ha ricevuto a Tel Aviv il segretario di Stato Usa Antony Blinken, ha dichiarato che l’operazione militare a Rafah, nel sud della Striscia dove si sono rifugiati 1,5 milioni di sfollati palestinesi, “è necessaria per sconfiggere Hamas” e che lo Stato ebraico procederà “anche senza l’appoggio degli Usa”. Per Blinken invece, tale azione “non è il modo migliore per difendere Israele”

