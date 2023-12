Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 23 dicembre

Proseguono le trattative per una nuova tregua tra Israele e Hamas. Israele avrebbe proposto una nuova pausa nei combattimenti della durata di quindici giorni in cambio del rilascio degli ostaggi. Hamas, però, ha ribadito che nessun accordo è possibile “senza un cessate il fuoco duraturo”. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel frattempo, ha nuovamente rinviato il voto sulla risoluzione per Gaza, mentre l’Onu ha lanciato l’allarme sulle condizioni di salute del popolo palestinese: secondo un rapporto stilato da varie agenzie delle Nazioni Uniti più di mezzo milione di persone a Gaza – un quarto della popolazione – rischiano di morire di fame. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 23 dicembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 7,00 –