La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 22 novembre

Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sul rilascio degli ostaggi in cambio di una tregua nella guerra che va avanti ormai dal 7 ottobre scorso, giorno in cui Hamas ha attaccato Israele. Nella notte, infatti, il governo israeliano ha votato a favore dell’accordo con Hamas. “Almeno 50 ostaggi saranno rilasciati nell’arco di quattro giorni, durante i quali ci sarà una tregua nei combattimenti”. Hamas fa sapere che “in cambio verranno liberati 150 donne e bambini palestinesi”. Netanyahu ha dichiarato che l’accordo è una decisione “dolorosa ma necessaria”, mentre il presidente Usa Biden si è detto “estremamente soddisfatto”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 22 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 7,00 – Biden: “Straordinariamente gratificato per accordo” – Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rilasciato una dichiarazione in cui accoglie con favore l’accordo Israele-Hamas a Gaza. L’accordo serve “per garantire il rilascio degli ostaggi presi dal gruppo terroristico Hamas durante il suo brutale attacco contro Israele il 7 ottobre”. “Jill e io abbiamo tenuto tutti coloro che erano tenuti in ostaggio e i loro cari vicini ai nostri cuori in queste settimane, e sono straordinariamente gratificato che alcune di queste anime coraggiose, che hanno sopportato settimane di prigionia e una prova indicibile, saranno riunite con le loro famiglie una volta che questo accordo sarà pienamente attuato”.

Ore 6,30 – Il Qatar conferma l’accordo per la tregua – Il Qatar ha annunciato formalmente un accordo tra Israele e Hamas che prevede la pausa nei combattimenti e il rilascio di 50 tra donne e bambini tenuti in ostaggio da Hamas. “L’orario di inizio della pausa sarà annunciato entro le prossime 24 ore; durerà quattro giorni e sarà soggetta a proroga”, ha affermato Doha in un comunicato citato dai media internazionali.

Ore 6,00 – Israele approva accordo per tregua – “Il governo di Israele è obbligato a riportare a casa tutti gli ostaggi. Stasera il governo ha approvato lo schema della prima fase per raggiungere questo obiettivo, secondo il quale almeno 50 ostaggi – donne e bambini – saranno rilasciati nell’arco di quattro giorni, durante i quali si terrà una pausa nei combattimenti. Il rilascio di altri dieci ostaggi comporterà un giorno di pausa in più. Il governo di Israele, l’esercito israeliano e i servizi di sicurezza continueranno la guerra per riportare a casa tutti gli ostaggi, completare l’eliminazione di Hamas e garantire che non vi sia alcuna nuova minaccia per lo Stato di Israele da Gaza”.