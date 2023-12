Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 22 dicembre

Proseguono le trattative per una possibile tregua tra Israele e Hamas. Le fazioni palestinesi e Hamas hanno fatto sapere in un comunicato di non essere disponibili a rilasciare gli ostaggi se prima non cesseranno gli attacchi sulla Striscia di Gaza. Israele, dal canto suo, avrebbe rifiutato uno scambio tra gli ostaggi israeliani e oltre mille detenuti palestinesi. Nel frattempo, non si fermano gli attacchi a Gaza, mentre l’Oms lancia l’allarme sia sulle condizioni sanitarie della popolazione palestinese che sulla carenza di ospedali nel nord di Gaza. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 22 dicembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 9,00 – Onu: “Mezzo milione di persone rischiano di morire di fame a Gaza” – Più di mezzo milione di persone a Gaza – un quarto della popolazione – rischiano di morire di fame, secondo un rapporto stilato da varie agenzie delle Nazioni Unite e ong. Secondo i dati del rapporto, la difficoltà a procurarsi da mangiare tra la popolazione ha superato quanto è avvenuto in Afghanistan e Yemen negli ultimi anni. Il rapporto – citato dal Guardian – avverte che il rischio di carestia “sta aumentando ogni giorno”, imputando la fame agli aiuti insufficienti che entrano a Gaza. Il rapporto pubblicato da 23 agenzie Onu e non governative ha rilevato che l’intera popolazione di Gaza è in crisi alimentare, con 576.600 persone a livelli “catastrofici” di fame.

Ore 8,00 – Usa: “Eravamo pronti a votare la risoluzione su Gaza” – L’ambasciatrice degli Stati Uniti all’Onu Linda Thomas-Greenfield, ha dichiarato che dopo aver “lavorato duro e diligentemente nel corso della scorsa settimana” con l’Egitto e gli Emirati Arabi Uniti sulla risoluzione per Gaza, Washington era pronta “a sostenere la bozza così come era scritto”. Lo riporta il New York Times. Non è chiaro a questo punto cosa possa aver impedito per l’ennesima volta il voto nel consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Ore 7,00 – Onu rinvia ancora voto su risoluzione per Gaza – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha nuovamente rinviato il voto sulla risoluzione per Gaza. Gli Stati Uniti ora sostengono la risoluzione, ma altri Paesi chiedono un testo più forte con anche l’appello per la sospensione urgente delle ostilità tra Israele e Hamas. Il progetto di risoluzione è stato discusso a porte chiuse per oltre un’ora dai membri del consiglio, poiché ci sono stati cambiamenti significativi, molti rappresentanti hanno affermato di aver bisogno di consultare le proprie capitali prima del voto, previsto per oggi. L’ambasciatrice americana Linda Thomas-Greenfield ha detto ai giornalisti che gli Stati Uniti sostengono il nuovo testo e che, se verrà messo ai voti, lo appoggeranno.