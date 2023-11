La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 21 novembre

Mentre proseguono le trattative tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi in cambio di una pausa nei combattimenti di cinque giorni, la Cina si è detta disposta a lavorare per aiutare a “ristabilire la pace in Medio Oriente il prima possibile”. Proseguono, però, i violenti combattimenti con Israele che, nella giornata di ieri, ha bombardato un ospedale Indonesiano nel Nord di Gaza provocando almeno otto morti. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 21 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 7,30 – Gaza, pesanti combattimenti vicino all’ospedale indonesiano – Pesanti combattimenti sono scoppiati intorno all’ospedale indonesiano a Nord di Gaza. Lo riporta Nbc News. Notizie che arrivano dopo settimane di attenzione verso la principale struttura ospedaliera di Gaza, quella di Al-Shifa, dove centinaia di pazienti e membri del personale rimangono intrappolati. Più di 30 bambini sono stati evacuati ieri da Al-Shifa e adesso si trovano in ospedali egiziani per essere curati.

Ore 7,00 – Hamas: l’accordo dovrebbe prevedere un cessate il fuoco e rilascio di ostaggi – Funzionari di Hamas hanno detto ad Al Jazeera che i che i dettagli della tregua saranno annunciati dal Qatar. I colloqui in corso – spiegano le fonti – riguarderebbero una tregua di cinque giorni comprendente un cessate il fuoco per le operazioni via terra e la limitazione delle operazioni aeree israeliane nel sud di Gaza. In cambio, sarebbero rilasciate tra le 50 e le 100 persone detenute dai gruppi militanti palestinesi. Tra queste ci sarebbero civili israeliani e persone di altre nazionalità, ma non personale militare. E verrebbero rilasciati anche circa 300 palestinesi, tra cui donne e bambini.

Ore 6,00 – Leader Hamas: “Vicini ad accordo per tregua” – “Siamo vicini a raggiungere un accordo per una tregua” con Israele. Lo ha dichiarato il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, con un messaggio su Telegram. “Il movimento (Hamas, ndr.) ha dato la sua risposta ai fratelli del Qatar e ai mediatori”, ha proseguito Haniyeh nel suo post. Non sono stati forniti ulteriori dettagli relativi al potenziale accordo.