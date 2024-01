Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 21 gennaio

“Israele deve mantenere il pieno controllo della sicurezza della Striscia per garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele, e questo è in conflitto con la richiesta di sovranità palestinese”. Questa la posizione ribadita da Benyamin Netanyahu nella conversazione di ieri con Joe Biden. Si sono concentrati al Sud di Gaza i bombardamenti delle forze armate israeliane. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, domenica 21 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 13.00 – Media, “Dna degli ostaggi in una cella nei tunnel di Hamas” – In una sala sotterranea scoperta dall’esercito di Israele in una rete di tunnel a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza, sono state trovate tracce di Dna di ostaggi israeliani catturati il 7 ottobre dal kibbutz Nir Oz. Lo ha affermato alla televisione commerciale israeliana Canale 12 la nuora di uno degli ostaggi, l’ottantenne Yoram Metzger. “Non era sangue, ma tracce di Dna rimaste negli abiti”, ha precisato. La moglie Tamar, di 78 anni, era stata catturata con lui ed è stata rilasciata a novembre. Il mese scorso Hamas ha pubblicato un video in cui Yoram Metzger compariva assieme con due altri ostaggi anziani, in condizioni fisiche degradate. Secondo il portavoce militare in quella cella – senza luce e con scarsità di aria – sono stati detenuti per un certo periodo una ventina di prigionieri israeliani, la cui sorte resta ignota. “Non so dove si trovino adesso – ha aggiunto la nuora di Metzger. – Si tratta di diversi anziani in condizioni fisiche precarie. E’ chiaro che rischiano di non uscirne vivi”.

Ore 11.00 – Hamas, “oltre 25.000 morti a Gaza dall’inizio della guerra” – Il bilancio delle vittime a Gaza dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas ha superato quota 25.000: lo ha reso noto il ministero della Sanità della Striscia controllato da Hamas. Nel complesso dal 7 ottobre scorso sono state uccise 25.105 persone.

Ore 07.00 – Oms, “3 palestinesi su 4 a Gaza sono sfollati interni”- Tre palestinesi su quattro a Gaza sono sfollati interni. Lo denuncia su X il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus postando il video di una donna che racconta la vita in un campo profughi a sud di Khan Younis tra malattie, mancanza d’acqua e di cibo e condizioni igieniche disastrose.

Ore 06.00 – Guterres: “Inaccettabile rifiuto soluzione dei 2 Stati e diritto dei palestinesi”- “Il rifiuto della soluzione dei due Stati per israeliani e palestinesi e il rifiuto del diritto ad uno stato per il popolo palestinese sono inaccettabile”. Così António Guterres, critica la posizione di Benjamin Netanyahu in un discorso a Kampala, in Uganda. “Dopo gli abominevoli attacchi di Hamas del 7 ottobre la distruzione totale di Gaza e il numero di vittime civili causate dall’esercito israeliano in periodo così ristretto di tempo non ha precedenti”, ha detto ancora il segretario generale dell’Onu intervenendo alla conferenza dei Paesi non allineati. Guterres ha poi ricordato come tra le vittime vi siano 152 dipendenti dell’Onu “una tragedia straziante per la nostra organizzazione, le loro famiglie e chiunque stia lavorando a Gaza” dove gli operatori umanitari “stanno facendo il possibile per far entrare gli aiuti”, ma si trovano costretti “ad affrontare bombardamenti costanti e pericoli quotidiani per loro e le loro famiglie”.