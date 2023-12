Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 21 dicembre

Mentre proseguono senza sosta i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, secondo il Washington Post la guerra tra Israele e Hamas potrebbe essere arrivata a un punto di svolta: per il quotidiano statunitense, infatti, potrebbe esserci un cessate il fuoco di una o due settimane e un ritiro parziale delle truppe israeliane dal Nord di Gaza. Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, intanto, ieri si è recato in Egitto per discutere di una possibile nuova tregua in cambio del rilascio degli ostaggi. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 21 dicembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 7,00 – Wafa, bilancio raid Israele su Khan Yunis è di 24 morti – È di almeno 24 civili uccisi e diversi altri feriti il bilancio degli attacchi aerei israeliani di ieri sulla città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa.

Ore 06,00 – Media, in corso vaste operazioni Israele in Cisgiordania – Le forze armate israeliane stanno effettuando arresti su larga scala in tutta la Cisgiordania. Lo riportano i media palestinesi, precisando che le truppe stanno operando in particolare nelle città di Az-Zahariya e Bani Naim a sud di Hebron, così come a Gerico e nel campo profughi di Ein al-Sultan.