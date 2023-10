La diretta live della guerra tra Israele e Hamas di oggi venerdì 20 ottobre

Si avvicina l’ingresso delle truppe israeliane a Gaza, mentre aumenta il rischio di una guerra regionale in Medio Oriente. Ieri il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha detto alle truppe che presto avrebbero visto “dall’interno” la Striscia di Gaza e il capo del comando meridionale delle Forze di difesa israeliane (Idf), il maggiore generale Yaron Finkelman, ha dichiarato che l’offensiva sarà “lunga e intensa”. Dopo il clamore suscitato dalla strage nell’ospedale al-Ahli nella città di Gaza, in cui secondo le stime dell’intelligence statunitense sono morte tra le 100 e le 300 persone, ieri un raid israeliano ha colpito la chiesa greco-ortodossa di San Porfirio, in cui erano presenti decine di sfollati. Nel Mar Rosso settentrionale un cacciatorpediniere statunitense ha abbattuto missili e droni lanciati dai ribelli filo-iraniani huthi nello Yemen che, secondo il Pentagono, erano “potenzialmente diretti verso obiettivi in Israele”. Altre milizie sostenute dall’Iran hanno colpito due basi statunitensi in Iraq e una nella Siria orientale, usando droni.

Le forze israeliane intanto continuano a colpire i vertici di Hamas. In un attacco ieri è stata uccisa Jamila al-Shanti, la vedova del cofondatore Abdel Aziz al-Rantisi, e prima donna eletta nel 2021 nell’Ufficio politico dell’organizzazione. Nuovo bilancio del ministero della sanità di Gaza che parla di 3.785, inclusi 1.524 minori. I feriti sono 12.493 e di questi 3.983 sono minori e 3.300 donne. Intanto è allarme terrorismo in tutta Europa: “La minaccia è elevata e può aumentare”, ha avvertito l’Ue. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 20 ottobre 2023.

DIRETTA

Ore 9,00 – Sondaggio, per l’80% degli israeliani Netanyahu deve ammettere le sue responsabilità – Secondo l’80 percento degli israeliani il primo ministro Netanyahu dovrebbe assumersi pienamente le proprie responsabilità per i fallimenti che hanno portato al massacro dello scorso 7 ottobre. Tra chi ha votato il premier, il dato è pari al 69 percento, secondo l’indagine pubblicata dal quotidiano Maariv. Il 65 percento degli israeliani sarebbe inoltre a favore dell’invasione di terra della Striscia.

Ore 8,30 – Israele evacua città al confine con il Libano – Le autorità israeliane hanno deciso di evacuare la città di Kiryat Shmona, a soli due chilometri dal confine con il Libano. Lo ha annunciato il ministero della Difesa israeliano. Sono circa 20mila gli abitanti di Kiryat Shmona. La loro evacuazione è stata decisa per l’aumentata instabilità al confine con il Libano e a causa del lancio di razzi provenienti da Hezbollah.

Ore 8,15 – Esercito israeliano: colpiti oltre 100 obiettivi di Hamas nella notte – L’esercito israeliano parla di “più di 100 obiettivi di Hamas” colpiti nella notte a Gaza. Tra le vittime ci sarebbe anche un esponente del comando navale di Hamas, Amjad Majed Muhammad Abu `Odeh, ritenuto da Israele corresponsabile dell’attacco dello scorso 7 ottobre. Le forze armate hanno detto poi di aver colpito un tunnel, depositi di armi e alcune centri operati di comando. Neutralizzata anche un squadra di lanciatori di razzi di Hamas che aveva tentato di colpire un aereo.

Ore 8,00 – Media israeliani, “Abu Mazen ha rifiutato telefonata di Biden” – Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas ha rifiutato una telefonata di Joe Biden mentre il presidente americano era in Israele mercoledì. Lo riferisce l’emittente televisiva israeliana Kan citando una fonte palestinese. Secondo quanto riporato, i funzionari dell’amministrazione Biden hanno cercato di organizzare un colloquio telefonico tra i due leader, ma Abbas avrebbe respinto la richiesta.

Ore 07,45 – Rafah, il valico chiuso anche oggi – Il valico di Rafah tra l’Egitto e la Striscia di Gaza resterà chiuso anche oggi, giorno che la stampa egiziana aveva indicato per la riapertura al passaggio degli aiuti umanitari. Lo riporta la Cnn, citando fonti statunitensi. Sono una ventina i camion con aiuti umanitari che oggi sarebbero dovuti entrare nella Striscia di Gaza, ma “non scommetterei soldi sui camion che transiteranno domani”, ha detto una delle fonti citate dalla Cnn, secondo le quali gli aiuti potrebbero entrare a Gaza nel fine settimana, forse sabato.

Ore 7,30 – Israele, raid nella notte contro infrastrutture di Hezbollah – L’esercito israeliano “ha effettuato una serie di attacchi contro le infrastrutture di Hezbollah, compresi i posti di osservazione”, in risposta al “lancio di missili anticarro da parte di Hezbollah attraverso il confine per tutto il giorno”. Lo ha annunciato su Telegram l’esercito israeliano aggiungendo che “jet da combattimento dell’Idf hanno colpito tre terroristi che hanno tentato di lanciare missili anticarro verso Israele”.

Ore 07,00 – Raid su chiesa a Gaza: i morti sono almeno 8 – Almeno otto persone sono morte nel bombardamento israeliano della chiesa greco-ortodossa di San Porfirio, nel quartiere storico di Gaza City, avvenuto ieri. Lo riporta al-Jazeera. Si temono ulteriori vittime perché decine di persone sarebbero rimaste intrappolate sotto le macerie.