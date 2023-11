La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 20 novembre

Israele, Hamas e Stati Uniti continuano a trattare per una tregua di cinque giorni in cambio della liberazione di decine di donne e bambini ostaggi a Gaza: l’indiscrezione, lanciata dal Washington Post, è stata confermata anche dalla tv israeliana. La Casa Bianca, dal canto suo, attraverso le parole della portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, ha fatto sapere: “Non abbiamo ancora raggiunto un accordo, ma continuiamo a lavorare duro per arrivarci”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 20 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 7,30 – Media, 8 morti in raid su ospedale Indonesiano nel nord di Gaza – Secondo media palestinesi almeno otto persone sono state uccise all’ospedale Indonesiano, nel nord di Gaza: le forze israeliane avrebbero bombardato e circondato la struttura medica. Tra le vittime ci sarebbero pazienti e persone in cerca di riparo. I notiziari locali affermano che è andata via la corrente nel nosocomio e che le forze israeliane sparano a chiunque cerchi di lasciare la struttura.

Ore 7,00 – Cina pronta a lavorare per la pace in Medio Oriente – La Cina è disposta a lavorare per aiutare a “ristabilire la pace in Medio Oriente il prima possibile”. Lo dice il ministro degli Esteri Wang Yi, nel discorso di apertura tenuto a Pechino in occasione dell’incontro con una delegazione di diplomatici provenienti da Paesi arabi e a maggioranza musulmana. Presenti i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Giordania, Indonesia, Egitto, Palestina e il segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione islamica.