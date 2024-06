Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 20 giugno

Non si placano le tensioni tra Israele e Libano con l’esercito israeliano che ha approvato e validato i piani operativi per un’offensiva. Gli Usa, per evitare il peggio, hanno mandato nella regione l’inviato speciale Amos Hochstein. Intanto sale la tensione anche tra Washington e Tel Aviv: gli Stati Uniti, infatti, non hanno gradito il videomessaggio del premier Benjamin Netanyahu nel quale quest’ultimo ha apertamente accusato l’amministrazione Biden di bloccare le spedizioni di armi, usando toni molto duri. Gli Usa hanno risposto annullando un incontro di alto livello sull’Iran previsto per domani, mentre la delegazione israeliana era già in volo per Washington. Di seguito le ultime notizie di oggi, giovedì 20 giugno 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

