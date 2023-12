Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 20 dicembre

Proseguono incessantemente i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Intanto, il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato che Israele è pronta “per un’altra pausa umanitaria e per altri aiuti in modo da rendere possibile il rilascio degli ostaggi”. Nel frattempo, gli Huthi hanno rivendicato l’attacco a una nave norvegese nel Mar Rosso e minacciato di compiere un attacco ogni 12 ore al fine di “aumentare la pressione su Israele affinché fermi la sua aggressione e tolga l’assedio di Gaza”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 20 dicembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 7,00 – Esercito Israele, intercettati sei razzi provenienti dal Libano – Le forze armate israeliane hanno reso noto di aver intercettato sei razzi lanciati dal Libano contro l’area di Yiftah, nel nord di Israele. Lo riporta il Times of Israel. L’Idf ha aggiunto che in risposta è stato effettuato un attacco aereo contro un sito di Hezbollah nel sud del Libano. In mattinata invece due riservisti erano rimasti leggermente feriti in un attacco missilistico di Hezbollah contro una postazione militare dello Stato ebraico vicino alla comunità settentrionale di Malkia.

Ore 6,00 – Ministero Sanità Gaza, 100 morti oggi in attacchi Israele – Gli attacchi israeliani a Gaza in un solo giorno hanno ucciso “circa 100” palestinesi e ferito centinaia di altri. Lo riferisce il Ministero della Sanità di Gaza.