Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 2 luglio

Mentre sono quasi 38mila le vittime palestinese dall’inizio dell’offensiva israeliana sulla Striscia di Gaza, secondo i numeri forniti dal ministero della Sanità gestito da Hamas, non si fermano i raid. Il premier Netanyahu ha infatti ribadito che Israele non “fermerà la guerra finché non avrà raggiunto tutti i suoi obiettivi”. Ieri, intanto, l’ex ministro Benny Gantz ha chiesto nuovamente le dimissioni del primo ministro e le elezioni anticipate in seguito alla decisione del governo di liberare Muhammad Abu Salmiya, direttore dell’ospedale al-Shifa di Gaza City, arrestato a novembre durante la prima operazione militare israeliana nel complesso medico. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 2 luglio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,00 – Morta Liora Argamani, madre di Noa, l’ostaggio liberato – È morta Liora Argamani, madre di Noa, la ragazza israeliana ostaggio a Gaza liberata di recente insieme ad altri 3 rapiti, in una operazione dell’Idf a Gaza. Lo ha fatto sapere l’ospedale dove la donna era ricoverata per un tumore al cervello. Liora Argamani, di origini cinesi, si era battuta strenuamente per la liberazione della figlia, rapita al festival musicale Nova il 7 ottobre dello scorso anno, con numerosi appelli ad Hamas, invocando anche le sue condizioni di salute terminali. Nelle ultime ore Noa – il cui compagno è ancora prigioniero a Gaza – è stata accanto alla madre.

Ore 8,00 – Attacchi israeliani a Khan Younis: 8 morte e decine di feriti – Dopo l’ordine di evacuazione di Israele, Khan Younis è stata questa mattina presa di mira da diversi attacchi. Otto persone sono morte e più di trenta sono rimaste ferite e portate all’ospedale Nasser, hanno riferito gli operatori sanitari della Mezzaluna Rossa palestinese e una fonte medica all’interno dell’istituzione sanitaria. Un giornalista dell’AFP e testimoni hanno riferito di una moltitudine di attacchi israeliani sia nell’area a Sud di gza che a Rafah. Immagini della Afp intanto mostrano le famiglie sfollate in fuga tra le rovine di Khan Younis, a piedi o ammassate su roulotte.

Ore 7,00 – Esercito Israele ordina evacuazione massa Khan Younis – L’esercito israeliano ha ordinato un’evacuazione di massa dei palestinesi da gran parte di Khan Younis, nel sud di Gaza, suscitando l’allarme che le truppe potrebbero lanciare un nuovo assalto di terra nella seconda città più grande del territorio. “Per la vostra sicurezza, dovete evacuare immediatamente nella zona umanitaria”, ha scritto su X il portavoce dell’esercito Avichay Adraee, in un appello ai residenti e agli sfollati che vivono in quelle aree. L’ordine di evacuazione riguarda la metà orientale di Khan Younis e un’ampia fascia dell’angolo sud-orientale della Striscia di Gaza. All’inizio della giornata, l’esercito aveva fatt sapere che una raffica di razzi da Gaza era stata lanciata da Khan Younis. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antònio Guterres, ha affermato che il nuovo ordine di evacuazione “dimostra ancora una volta che nessun posto è sicuro a Gaza” per i civili palestinesi. “E’ un’altra fermata in questo movimento circolare mortale a cui la popolazione di Gaza deve sottoporsi regolarmente”, ha affermato in una dichiarazione chiedendo un cessate il fuoco.