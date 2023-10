La diretta live della guerra tra Israele e Hamas di oggi giovedì 19 ottobre

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha detto che gli attacchi di Hamas non giustificano una “punizione collettiva” del popolo palestinese e chiede una tregua umanitaria immediata. Ma la tensione è sempre più alta in Medio Oriente, con un nuovo appello dell’esercito israeliano ai civili della Striscia di Gaza ad evacuare verso le zone a sud. Biden ha annunciato per stasera un discorso alla nazione sulla situazione in Ucraina e in Medio Oriente. Ma intanto si fa sempre più caldo il fronte con il Libano. Nuovi raid israeliani nel sud del Paese. E a Washington, davanti a Capitol hill, 500 arresti durante una manifestazione ebraica contro la guerra. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 19 ottobre 2023.

DIRETTA

Ore 06,00 – Ondata di arresti in Cisgiordania – Ondata di arresti nella notte in Cisgiordania. Nell’operazione, che ha portato a scontri con decine di giovani, è stato catturato anche un alto funzionario di Hamas, secondo quanto riportato da Haaretz. Il leader di Hamas Sheikh Hassan Yousef è stato arrestato dalle forze israeliane nella sua casa a Beitunia.

Ore 5,30 – Tre palestinesi uccisi in Cisgiordania – Si aggrava il bilancio degli scontri tra palestinesi e esercito israeliano in Cisgiordania. Tra le vittime due ragazzini. A riferire la notizia l’agenzia di stampa ufficiale palestinese WAFA. Le forze israeliane sono intervenute nel villaggio di Budrus, a ovest di Ramallah, uccidendo un giovane, Gebriel Awad, e ferendone un altro. In altri scontri, un quattordicenne è stato ucciso da un proiettile alla testa in un campo profughi a sud di Betlemme e un sedicenne è morto colpito da un proiettile nella città di Tulkarem.

05,00 – Salah: “Stop massacri, subito aiuti a Gaza” – La stella del calcio egiziano Mohamed Salah ha invitato i leader mondiali a “unirsi per prevenire ulteriori massacri di tutte le anime innocenti” e per la consegna urgente di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. “C’è stata troppa violenza, troppo dolore e brutalità”, dice l’attaccante del Liverpool in un video. “È insopportabile assistere all’escalation delle ultime settimane. Tutte le vite sono sacre e devono essere protette. I massacri devono finire. Le famiglie vengono distrutte”. Gli aiuti a Gaza “devono essere concessi immediatamente”, aggiunge l’attaccante. “Le persone sono in condizioni terribili”.