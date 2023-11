La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 19 novembre

Secondo il Washington Post, che cita alcune fonti, Israele e Hamas sarebbero vicine a un accordo per la liberazione di decine di ostaggi in cambio di cinque giorni di pausa nei combattimenti. Un’indiscrezione, però, che è stata frenata dalla Casa Bianca. “Non abbiamo ancora raggiunto un accordo, ma continuiamo a lavorare duro per arrivarci” ha scritto su X la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, domenica 19 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 8,30 – Iran: “Israele continua a massacrare e il mondo non reagisce” – “All’ombra dell’inerzia dei Paesi del mondo e delle organizzazioni internazionali sul genocidio di Israele nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, il regime sionista commette nuovi crimini e massacra palestinesi ogni giorno, perfino nei campi profughi”: lo ha dichiarato in tarda serata il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Nassar Kanani, citato dall’agenzia Irna.

Ore 8,00 – Raid Israele nel centro Gaza: 15 morti – Non si sono fermati nella notte i bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza: secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, almeno 13 persone sono rimaste uccise in un attacco a una casa nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia. Inoltre, secondo l’agenzia palestinese, una donna e sua figlia sono state uccise in un bombardamento di una casa a sud-est di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza.

Ore 7,30 – Usa, ancora nessun accordo Israele-Hamas – Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere ancora al lavoro per garantire un accordo tra Israele e Hamas. “Non abbiamo ancora raggiunto un accordo, ma continuiamo a lavorare duramente per arrivarci”, ha dichiarato la portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca Adrienne Watson su X, in risposta a una notizia del Washington Post che parlava di accordo preliminare.

Ore 7,00 – Washington Post, intesa Israele-Hamas, 5 giorni pausa per decine ostaggi Israele – Hamas e Stati Uniti sono vicine a un accordo preliminare per la liberazione di decine di donne e bambini ostaggi a Gaza in cambio di cinque giorni di pausa nei combattimenti. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali il rilascio degli ostaggi dovrebbe iniziare nei prossimi giorni. In base all’accordo, contenuto in sei pagine, tutte le parti si impegnano a congelare le operazioni di combattimento per almeno cinque giorni mentre 50 o più ostaggi vengono rilasciati in gruppi ogni 24 ore. La sorveglianza aerea monitorerà i movimenti sul terreno.