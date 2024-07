Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 19 luglio

Mentre non si fermano i raid israeliani sulla Striscia di Gaza con il premier Netanyahu che non sembra volersi assolutamente fermare, la Knesset, il parlamento israeliano, ha ribadito il suo alla creazione di uno Stato palestinese con una risoluzione, votata a stragrande maggioranza, nella quale si afferma che uno “Stato palestinese nel cuore di Israele costituirebbe una minaccia esistenziale per Israele e i suoi cittadini, perpetuerebbe il conflitto israelo-palestinese e destabilizzerebbe la regione”. Intanto, un attacco con un drone si è verificato nel centro di Tel Aviv: il bilancio è di un morto, diversi i feriti. Il sindaco della città israeliana: “Massima allerta, pronti a sviluppi”. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 19 luglio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

Ore 8,30 – Almeno dieci feriti, gli Houthi: “Importante operazione” – Un portavoce delle forze armate yemenite ha dichiarato che “sull’importante operazione che ha avuto come obiettivo Tel Aviv saranno forniti dettagli nelle prossime ore”, come riporta il sito della tv al Masirah di proprietà degli Houthi, gruppo sostenuto dall’Iran. Un funzionario della Casa Bianca ha detto a Ynet che gli Stati Uniti sono a conoscenza dell’incidente e stanno seguendo gli sviluppi. L’esplosione è stata udita in molte città della regione.

Ore 8,00 – Sindaco: “Città in massima allerta, siamo preparati a eventuali sviluppi” – Il sindaco di Tel Aviv Ron Huldai ha dichiarato sui social che la città è in stato di massima allerta dopo l’attacco con drone in cui è stata uccisa una persona. “Il Comune di Tel Aviv è in allerta alla luce del grave incidente causato da un drone, in cui una persona è rimasta uccisa e altre sono rimaste ferite. La guerra è ancora dura e dolorosa. Le forze dell’ordine sono arrivate rapidamente sul posto e siamo preparati a eventuali sviluppi. Invito il pubblico a obbedire alle istruzioni”.

Ore 7,00 – Esplosione nel centro di Tel Aviv vicino all’ambasciata Usa – Un drone ha colpito il centro di Tel Aviv uccidendo un uomo e ferendo altre persone a pochi metri dall’ambasciata americana, le sirene di allarme non sono scattate. Le forze di difesa israeliane confermano che un ‘bersaglio aereo’ è esploso a Tel Aviv. Il portavoce militare dei militanti Houthi dello Yemen ha dichiarato su X che il gruppo rivelerà i dettagli di un’operazione militare che ha preso di mira Tel Aviv.