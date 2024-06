Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 19 giugno

Mentre gli Stati Uniti esprimono preoccupazione per la possibile escalation tra Israele e il Libano, il premier Netanyahu è tornato ad attaccare i manifestanti che negli ultimi giorni hanno intensificato le proteste contro il suo governo, chiedendo un accordo per la liberazione degli ostaggi ed elezioni anticipate. Il premier israeliano ha accusato i manifestanti di essere una “minaccia” che vuole “una spaccatura profonda e distruttiva che romperà l’unità e porterà la distruzione su di noi”. Intanto non si fermano i raid sulla Striscia di Gaza, mentre i morti dall’inizio dell’offensiva israeliana sono, secondo i dati diffusi dal ministero della Sanità palestinese, 37.372. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 19 giugno 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Notizia in aggiornamento