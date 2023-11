La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 18 novembre

Netanyahu ammette che Israele non sta riuscendo nell’intento di ridurre le vittime civili a Gaza, accusando per questo Hamas. Blinken ha chiesto di adottare misure “urgenti” per porre fine alla violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania. Scontri a Jenin. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 18 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 8,00 – Bombardato quartiere sud di Gaza: 26 morti – Un bombardamento aereo israeliano di un quartiere residenziale nel sud della Striscia di Gaza ha provocato 26 morti, secondo Al Jazeera Arabic. L’agenzia di stampa statale palestinese Wafa ha affermato che “circa 26 persone” sono state uccise, la maggior parte delle quali erano bambini.

Ore 7,00 – Israele, attaccate postazioni Hezbollah nel sud del Libano – L’esercito israeliano ha reso noto che i suoi aerei da combattimento ed elicotteri hanno attaccato postazioni e obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, in risposta al lancio di razzi dal territorio libanese verso Israele nelle ultime 24 ore. Le forze armate israeliane hanno anche affermato di aver attaccato il sito di lancio di razzi utilizzato per colpire una loro posizione nella regione di Har Dov nella mattina di venerdì. E’ quanto riporta Haaretz.

Ore 6,00 – Biden sente Al-Thani, “Hamas liberi subito tutti ostaggi” – “Il presidente Biden ha parlato oggi con Amir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani del Qatar. I due leader hanno discusso dell’urgente necessità che tutti gli ostaggi detenuti da Hamas vengano rilasciati senza ulteriori indugi”. Così la Casa Bianca in un post su X.