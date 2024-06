Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 18 giugno

Il premier israeliano Netanyahu ha deciso di sciogliere il gabinetto di guerra dopo l’addio al governo del ministro Gantz. In Israele, intanto, è iniziata la “settimana della resistenza” che prevede manifestazioni in tutto il Paese al fine di convincere il primo ministro a rassegnare le dimissioni e convocare così elezioni anticipate. Nel frattempo non si fermano i raid su Gaza dopo la “pausa tattica” annunciata dall’Idf che ha fatto infuriare lo stesso Netanyahu, il quale, dopo un confronto con i militari, ha ribadito che “i combattimenti a Rafah continueranno come previsto”. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 18 giugno 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,00 – Media: “Artiglieria israeliana colpisce Sud del Libano” – L’artiglieria israeliana ha bombardato questa mattina alcuni obiettivi legati a Hezbollah nel sud del Libano. Lo riferisce la stampa israeliana citando il quotidiano filo-iraniano Al Mayadeen. La zona colpita è quella di Khiyam e Kafr Shuba. Oggi nel Paese dei cedri è atteso l’inviato Usa per il Medio Oriente Amos Hochstein.

Ore 8,00 – Media: “Almeno 17 morti in un raid di Israele sul campo profughi di Nuseirat” – Almeno 17 persone sarebbero morte durante la notte nel campo profughi di Nuseirat a seguito di pesanti bombardamenti israeliani nel centro di Gaza. Lo riporta Al Jazeera. Da inizio anno nel campo sarebbero oltre 270 i palestinesi sfollati uccisi.