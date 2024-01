Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 18 gennaio

Mentre Hamas, attraverso le dichiarazioni del leader dell’organizzazione all’estero Khaled Meshal, ha confermato che rifiuta la soluzione dei “due Stati”, un aereo con medicinali, cibo e coperte destinati agli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas è arrivato all’aeroporto egiziano di Al Arish, in base all’accordo stretto ieri sera tra Israele e Hamas con la mediazione del Qatar. Nel frattempo, cresce la tensione in Medio Oriente con l’Iran che ha lanciato missili balistici su Iraq e Pakistan e Israele che non ha escluso l’inizio di un conflitto anche con il Libano. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 18 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 7,00 –